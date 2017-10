Associação Mutualista Montepio associa poupança a solidariedade e cidadania

Campanha apela à solidariedade e à cidadania “poupamos juntos, ajudamos juntos”

"Poupamos juntos, ajudamos juntos" é o mote da nova campanha de publicidade da Associação Mutualista Montepio (AMM), iniciativa apresentada a 23 de outubro e com duração prevista até 30 de novembro, que revela o compromisso assumido pela Instituição de entregar o equivalente a 1% do montante que os seus associados pouparem nas modalidades Poupança Reforma e Poupança Complementar à APAV, FENACERCI (Federação Nacional das CERCI) e Associação ZERO.Veiculada em rádio, imprensa e digital, a campanha revela a determinação da Associação Mutualista Montepio de associar poupança a solidariedade mas, sobretudo, um apelo à cidadania ativa, já que a mutualidade convida os seus mais de 630 mil associados a poupar – escolhendo a entidade que desejam apoiar com o equivalente a 1% do montante aplicado –, mas também a participarem ativamente na campanha de comunicação associando o seu rosto à mensagem solidária e aos materiais de comunicação."Esta é uma campanha diferente, lançada no mês em que se assinala o Dia Mundial da Poupança (31 de outubro)…. seja porque assenta na solidariedade, na cidadania e na partilha - todos podem ser mensageiros desta iniciativa e associar-se a cada uma das instituições beneficiárias na qualidade de promotores da ação;. seja porque inova ao posicionar e dar poder ao Associado enquanto agente ativo - cada Associado (ou Candidato a Associado) decide o projeto para o qual a AMM canalizará 1% do valor destinado ao aforro;. seja porque conta com o envolvimento da Fundação Montepio, que garantiu a seleção prévia das instituições elegíveis;. seja, ainda, porque prevê a possibilidade de cada Associado fazer o upload da sua fotografia e, desta forma, integrar os vários materiais/peças de comunicação da campanha", revela Rita Pinho Branco, Diretora de Comunicação, Marketing e Canais da Associação Mutualista Montepio.Numa ação alinhada pelos valores de transparência, a Associação Mutualista Montepio garantirá, a cada dia, a revelação pública da percentagem afeta a cada instituição – informação disponível em http://montepio.org/campanhaumporcento