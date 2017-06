ATEC ganha ouro na China

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Os formandos da ATEC – Academia de Formação, Bruno Baixinho e Daniel Salgueiro, juntamente com o seu formador Vasco Vaz, participaram na prova de Robótica Móvel no China International Skills Competition. Após 2 dias de intensa competição, que passou pela simulação de tarefas de um robô num armazém de logística, os dois jovens arrebataram a medalha de ouro.Os formandos do curso de especialização tecnológica em Automação e Robótica integraram a comitiva portuguesa que participou na 4ª edição do "China International Skills Competition", a convite do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e com o apoio da Siemens e Volkswagen Autoeuropa e Bosch promotores da ATEC, e ainda da parceira Introsys. Em outubro deste ano, os formandos irão representar Portugal, igualmente em robótica móvel, no WorldSkills Abu Dhabi 2017.A competição organizada pelo WorldSkills China decorreu em Xangai, nos dias 7 e 8 de junho, e contou com cerca de 1000 participantes competindo em várias profissões técnicas.