Audioshow 2018

16, 17 e 18 de Março realiza-se o Audioshow 2018, o maior evento nacional no campo do som e da imagem

18:19

Aproxima-se a passos largos a data em que pode usufruir de um dos melhores fins-de-semana do ano: entre os dias 16, 17 e 18 de Março realiza-se o Audioshow 2018, o maior evento nacional no campo do som e da imagem e mesmo um dos melhores do mundo. E o local onde decorre não poderia ser melhor – trata-se do hotel de cinco estrelas Pestana Palace, em Lisboa, um verdadeiro palácio que, ao mesmo tempo, é monumento nacional.



Os equipamentos disponíveis para ouvir de maneira gratuita (basta apresentar na entrada o convite anexo, válido para os três dias do Audioshow) são dos melhores que se podem encontrar em todo o mundo, vários deles a serem apresentados pela primeira vez. Seja do que for que goste – CD, vinilo ou streaming – tudo está preparado com o maior cuidado, que os portugueses são dos melhores a afinar sistemas de áudio, para tenha uma experiência inesquecível em termos de audição de música. E que marcas poderão estar presentes? Pois praticamente todas aquelas em que possa pensar e muito provavelmente algumas de que nunca ouviu o nome. Só para abrir o apetite aqui tem algumas delas: Wilson Audio, mbl, Gryphon, Lyngdorf, Rega, Pro-Ject, Monitor Audio, NAD, Magico, Hana, Audiovector, Raidho, Samsung, LG, Rockna, Constellation Audio, B&W, Sennheiser, VPI, ATC, Gold Note e ficamos por aqui que o número total ultrapassa as duas centenas



O que é mais importante em todas estas situações é que quem está a ganhar com tudo isto somos todos nós, os que dedicamos uma boa parte da nossa vida a tentar melhorar continuamente a qualidade da música que ouvimos, seja qual for o preço base do sistema em que é reproduzida. O vinilo é importante, o CD e os ficheiros digitais também, mas a música deve estar sempre acima de qualquer formato, porque este não é mais que um meio para um fim, uma tecnologia que permite de um modo simples e eficiente que os melhores intérpretes e compositores cheguem facilmente a nossas casas. E onde é que se pode ouvir música reproduzida pelos melhores sistemas do mundo? Pois sem dúvida que no Audioshow. Tome já nota das datas e comece a preparara-se para esse momento único de tertúlia e envolvimento musical.