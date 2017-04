Aveiro volta a receber a Meia Maratona da Ria

É já no próximo dia 25 de Abril

pelas 10h

que a Cidade de Aveiro, depois do sucesso da edição de 2016, volta a acolher a Meia Maratona da Ria. Nos 21km do percurso, os participantes podem desfrutar da beleza da "Veneza Portuguesa", do seu património histórico e da bela paisagem da ria.



Percorrer as principais artérias da Cidade, passando pela Universidade, sempre enquadrados pelos diversos canais da Ria de Aveiro, é sem dúvida o cenário perfeito para quem tem na corrida uma das suas paixões.



Num percurso eminentemente plano, prop

cio à obtenção de tempos rápidos, os participantes podem inscrever-se individualmente ou dividir a dist