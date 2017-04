A Benelli é muito mais do que isto, ao longo de mais de 100 anos de modelos pioneiros, tecnologia avançada, vitórias e pilotos reconhecidos internacionalmente, podemos afirmar que a Benelli é: património, emoção e inovação.

As motos Benelli, caracterizam-se pela sua elegância e carácter desportivo, são criadas de forma a responder às necessidades de cada um dos seus utilizadores, mesmo os mais exigentes, garantindo uma derradeira experiência de condução e conforto tendo simultaneamente em consideração o consumo e o respeito pelo meio ambiente.

A equipa Benelli tem como principal objectivo, enfrentar todos os dias os desafios impostos pelos seus milhares de clientes, de forma a garantir a sua satisfação. As motos Benelli, são imediatamente reconhecidas devido à sua forte personalidade, design cativante e imagem inconfundivelmente desportiva.

Os novos modelos combinam o ADN Benelli, a história, a inovação, tornando a marca cada vez mais forte. A Benelli abre as suas portas para os entusiastas de motos do passado, presente e futuro, graças aos seus modelos modernos com desing inovador e tecnologicamente avançados. A Benelli quer pôr o mundo em movimento e projetar os seus clientes no futuro.



A história de muitas empresas tem os seus inícios em garagens. É o caso da "Benelli Garage", onde seis homens tornaram realidade uma verdadeira lenda. Era verão em 1911 quando Teresa Benelli, viúva, investiu o capital de toda a família para criar um pequeno negócio que garantisse um emprego estável para os seus seis filhos, Giuseppe, Giovanni, Filippo, Francesco, Domenico e Antonio "Tonino" Benelli.

No início era apenas uma garagem de serviço, onde algumas peças para carros e motos eram artesanalmente fabricadas. Mas os seis irmãos tinham uma enorme ambição: construir motos. Oito anos mais tarde, em 1919, nasce o primeiro motor, um 2 tempos de 75cc aplicado num quadro de bicicleta que não satisfazia as suas necessidades.

Em Dezembro de 1921 apareceu a primeira moto realmente Benelli, a "Velomotore", equipada com motor a 2 tempos com 98cc, conhecida pela sua leveza e apresentada em duas versões (Sport e Touring). Em 1923 surge a versão 147cc, com a qual Tonino Benelli começou a sua lenda de vitórias nas competições, que viria a tornar a Benelli uma marca de renome em toda a Europa.

Em 1926 Giuseppe Benelli desenhou uma moto nova, com um motor de 175cc a 4 tempos, de configuração DOHC, uma inovadora caixa de velocidades de 4 mudanças e com uma performance igual ou superior às motos de maior cilindrada. Esta máquina levaria Tonino Benelli a inúmeros triunfos, tendo sido campeão italiano em 1927, 1928, 1930 e 1931.

Com o aumento de produção e um sucesso impressionante das vendas (a 175cc foi produzida em diferentes modelos até 1934, quando a 500cc e 250cc a 4 tempos foi apresentada), os irmãos Benelli adquiriram os pavilhões da serração Molaroni em "Viale Principe Amedeo", agora denominada de "Viale Mameli" e desenvolveram novos modelos de 250cc e 500cc. Devido à explosão da 2ª Guerra Mundial, a Benelli viu-se obrigada a produzir apenas motos para utilização militar.

Em 1947 foram retomadas as competições de motociclismo. Os sucessos desportivos da Benelli culminaram em 1950 com a vitória de Ambrosini no Campeonato Mundial na classe de 250cc.

No final dos anos 40 Giuseppe Benelli, devido às divergências e desacordos com os seus irmãos, saiu da empresa e criou a marca de motociclos Motobi. Este foi um novo sucesso de vendas e também desportivo, com mais de 1000 vitórias nas corridas da década de 50 e 60.

A Benelli continuou a sua atividade com os restantes cinco irmãos. Em 1951, com a apresentação da "Leoncino", o sucesso comercial da marca atingiu o seu auge, prova disso foi a vitória do Piloto Tartarini do "Motogiro d’Italia" em 1953.

Em 1961 a empresa de Pesaro celebrava os seus 50 anos de existência e em 1962, para enfrentar a grave crise no sector e após o falecimendo de Giuseppe, os irmãos Benelli adquirem aos seus sobrinhos a Motobi, dando origem à Benelli-Motobi (fusão entre as duas empresas).

Foram tempos heroicos para Provini e Pasolini, que culminaram no segundo título mundial alcançado pelo Piloto Australiano Kelvin Carruthers aos comandos da sua 250cc.

Uma vasta gama de modelos caracterizava a produção da Benelli-Motobi na década de 60, desde scooters à poderosa "Tornado" com motor 2 cilindros de 650cc, que foi a última criação dos irmãos Benelli. Em 1972 a empresa foi adquirida pelo empresário Argentino Alejandro De Tomaso, que relançou a marca e aumentou a gama de produtos. Nesta altura foi apresentada a histórica e prestigiada multi-cilindrica Benelli SEI 750 de 6 cilindros (a primeira moto de série com motor de 6 cilindros). Para além da apresentação de novos modelos, foi ainda construída uma nova e moderna fábrica.

Em 1995, o Grupo Merloni adquiriu uma participação maioritária da Benelli. Andrea Merloni, filho de Vittorio, era o líder desta nova empresa e a Benelli volta a produzir veículos, sendo

apresentada a agressiva scooter 491. Novos e ambiciosos projetos, desde scooters às superdesportivas, como a tricilíndrica Tornado 900cc, que viria a competir no campeonato de Superbike e ainda a TNT 1130cc.

Hoje em dia, a Benelli faz parte do gigante grupo asiático Qianjiang (QJ). Com este novo capital e sinergia, a Benelli Q.J está atualmente a desenvolver múltiplos projetos e a relançar a marca de Pesaro no mercado mundial.

Em 2011 a Benelli celebrou o seu centésimo aniversário e tornou-se uma das marcas mais antigas da história do motociclismo.



BN251

A BN 251 é a personificação da liberdade e promete fazer bater mais forte o coração da geração mais jovem.

Inspirada na irmã mais velha, a BN 302, esta moto é um tributo aos títulos de campeão mundial em 250cc alcançados pela Benelli, não deixando ninguém indiferente ao seu aspeto fascinante de linhas desportivas.

Esta moto é perfeita para a iniciação no mundo das motos, mas também surpreenderá os condutores mais experientes. De fácil condução e desempenho ágil, bem como uma excelente economia, fazem desta 251 uma excelente opção para o uso citadino, sem descartar o prazer dos passeios de fim de semana.

A BN 251 está equipada com um motor monocilíndrico a 4 tempos de dupla árvore de cames, refrigeração líquida e uma potência máxima de 25 cavalos. O quadro de aço em treliça, as suspensões invertidas e o mono-amortecedor central asseguram um comportamento ágil e seguro.

Este modelo 2017 vem equipado com ABS, cumprindo as normativas Euro 4.



BN 302

A BN 302 foi desenvolvida a pensar em todo o tipo de utilizadores, desde os menos experientes aos condutores mais exigentes que querem adotar um veículo de menor cilindrada na sua forma mais pura. De aparência elegante e ao mesmo tempo agressiva, a BN 302 tem uma condução ágil e um desempenho vivaz do motor.

A suspensão da BN 302 oferece aos seus utilizadores um controlo excecional, tornando cada viagem uma experiência única. O motor bicilíndrico de injeção eletrónica debita uns eficientes 38CV de potência. Com uma disposição confortável e ergonómica, a BN 302 proporciona uma condução segura e agradável.

O seu carácter italiano está vincado em todas as sensações que uma moto pode transmitir, fazendo da BN 302 uma moto perfeita para o dia-a-dia dentro da cidade ou para as suas viagens mais longas.

Elegante. Divertida. Rápida. A um preço imbatível. Esta é a BN 302!

Este modelo 2017 vem equipado com ABS, cumprindo as normativas Euro 4.



TNT 125

A nova Tornado Naked T 125 - TNT 125 foi concebida para conquistar os corações de quem a conduz, oferecendo uma experiência única e divertida. Este modelo caracteriza-se pelo seu motor monocilíndrico a 4 tempos, refrigerado a ar com injeção eletrónica e 4 válvulas de 11 cavalos. Foi pensado e produzido para oferecer uma entrega de potência mais uniforme e progressiva.

Na TNT 125 destacam-se as suas rodas de 12 polegadas com pneus 120/70 e 130/70, que proporcionam grande agilidade e diversão. Também o seu sistema de travagem combinada CBS (cumprindo as normativas Euro 4) garante o máximo desempenho na travagem.



302 R

Tendo por base o motor 300cc bicilíndrico da sua irmã BN 302, a nova 302 R destaca-se pela sua estética desportiva, inspirada na sua irmã mais velha, a Tornado 1130, uma Super Desportiva que conquistou vários prémios ao longo de toda a sua carreira desportiva. Nasce assim, a BN 302 R Tornado. Este novo modelo com refrigeração líquida, potência de 36 cavalos e um chassis de excelência, garante a máxima estabilidade e capacidade de manobra em todas as condições, em conjunto com uma proteção aerodinâmica digna de uma moto de cilindrada superior.

Este novo modelo 2017 vem equipado com ABS, cumprindo as normativas Euro 4.

TRK 502

Com um design que se baseia numa moto de aventura, a nova TRK 502 foi concebida para proporcionar maior versatilidade e fiabilidade a todos os motociclistas, inclusive para aqueles que possuem licença A2.

A sua alma puramente turística e aventureira está pensada e concebida para viagens longas sem preocupações. Tudo isto é a Benelli TRK 502, equipada com o novo motor bicilindrico multiválvulas de 500cc com dupla árvore de cames à cabeça (DOHC). Este novo modelo foi desenhado para aqueles que querem fazer de cada dia uma aventura diferente, descobrir novos caminhos e ir muito mais além de quaisquer fronteiras.

A potência máxima da TRK 502, próxima dos 48cv (35 kW) a 8.500 rpm e um torque de 45 Nm (4,6 kgm) a 4.500 rpm, são sinónimo de uma grande resposta em todas as condições. A suspensão oferece um grande conforto ao condutor e passageiro, graças à sua suspensão invertida e ajustável e ao mono-amortecedor central regulável. Estabilidade, segurança e precisão são as palavras-chave da nova TRK 502.

Este novo modelo 2017 vem equipado com ABS, cumprindo as normativas Euro 4.



LEONCINO

O nome "Leoncino" (pequeno leão) é uma homenagem a uma lenda do motociclismo italiano que fez história na Benelli. Hoje, graças ao novo centro de design da fábrica de Pesaro, foi possível adaptar uma lenda ao mundo moderno. A Leoncino não é apenas um novo modelo, mas sim um conceito autêntico e puro, tipicamente italiano.

O seu motor é o novo bicilíndrico de 500cc a 4 tempos e 4 válvulas por cilindro, com dupla árvore de cames à cabeça (DOHC) e refrigeração líquida, desenvolvido pela Benelli. Com a potência de 48cv (35kW) a 8.500 rpm e um torque de 45 Nm (4,6 kgm) a 4.500 rpm, o motor da Leoncino responde bem quando se acelera, proporcionando assim um grande prazer na condução.

O pequeno leão, símbolo de uma história com séculos de idade, surge no guarda lamas dianteiro da Leoncino. As linhas suaves desta moto fluem desde os faróis frontais em LED, passando pelo quadro em treliça que abraça o novo motor de 500cc e que termina num assento único, bem ao estilo "Scrambler".

Não existem dúvidas de que será amor à primeira vista. A lenda está de volta.

Este novo modelo 2017 vem equipado com ABS, cumprindo as normativas Euro 4.

