Bridgestone volta a ser reconhecida pelos consumidores como “Cinco Estrelas”

Um galardão baseado na satisfação dos consumidores

18:04

A Bridgestone voltou este ano a ser reconhecida com o Prémio Cinco Estrelas, um galardão baseado na satisfação dos consumidores. Desta vez, o prémio foi atribuído na categoria de "Marca de Pneus", na qual a Bridgestone competiu com outras 5 marcas concorrentes, numa avaliação que envolveu 1 833 consumidores portugueses.



Com destaque para a capacidade de aderência, a segurança e a intenção de recomendação dos seus produtos, a Bridgestone foi a marca que recebeu a melhor avaliação (7,5/10, sendo considerada uma marca "Muito boa"). É já o segundo ano consecutivo que a Bridgestone recebe uma distinção "Cinco Estrelas", sendo agora destacada enquanto marca de qualidade notória por parte dos consumidores.



Para André Bettencourt, Director de Marketing da Bridgestone Europe Sucursal em Portugal, "é uma enorme honra voltar a receber um prémio Cinco Estrelas, desta vez enquanto avaliação global da marca, dado basear-se na opinião dos nossos consumidores. Este tipo de distinções vem reafirmar a prioridade estabelecida pela Bridgestone para os padrões de qualidade, segurança e inovação dos nossos produtos, na perspetiva daqueles cuja opinião mais nos importa: os nossos clientes."



No ano passado, a Bridgestone arrecadou o Prémio Cinco Estrelas 2017, na categoria Pneus, com o pneu DriveGuard - um pneu que permite ao condutor continuar a conduzir até mais 80 quilómetros, a uma velocidade máxima de 80 km/h, mesmo após um furo ou perda de pressão.



Sobre os Prémios Cinco Estrelas



O Prémio Cinco Estrelas é notório por apresentar a análise mais rigorosa e completa do mercado, em termos da satisfação global dos produtos. Recorre a uma metodologia específica para cada setor e mercado, baseando-se numa avaliação feita pelos próprios públicos-alvo (consumidores finais ou profissionais) e utilizando diversas técnicas de estudo de mercado. Os produtos ou serviços considerados Cinco Estrelas são apenas os que obtém uma classificação elevada, correspondente a um grau de satisfação global excecional.



Satisfação pela experimentação, Relação Preço-Qualidade, Intenção de Compra ou Recomendação, e Confiança na Marca e Inovação são os cinco critérios analisados, num processo dividido em três etapas: a fase de análise pelo Comité de Avaliação, a fase dos Testes de Experimentação e a fase da Avaliação Massificada (amostra representativa da população portuguesa). Os testes são coordenados pela equipa do Prémio Cinco Estrelas em conjunto com a Ipsos Apeme e a Multidados (empresas de estudos de mercado).



Para mais informação:



Direção de Comunicação da Bridgestone Europe South West

André Bettencourt – Diretor de Marketing da Bridgestone Europe Sucursal em Portugal – 917213160



LLORENTE & CUENCA – 219239700

Cristina Girão – cgirao@llorenteycuenca.com

Nuno Cunha – ncunha@llorenteycuenca.com



Sobre a Bridgestone EMEA (Europe, Middle East e Africa)

A Bridgestone EMEA, com sede europeia em Bruxelas, Bélgica, é uma subsidiária regional da Bridgestone Corporation, baseada em Tóquio, líder mundial na produção de pneus e produtos de borracha. A Bridgestone EMEA opera em mais de 60 países e conta com mais de 18200 colaboradores. Na região europeia tem 14 fábricas de pneus, um centro de I & D e uma pista de testes. Os pneus premium da Bridgestone EMEA são vendidos na Europa, Médio-Oriente, Africa e em todo o mundo.



Para mais informação sobre a Bridgestone visite-nos em www.bridgestone.pt, www.bridgestonenewsroom.eu ou encontre-nos no Facebook em www.facebook.com/Bridgestone.Portugal