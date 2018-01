Campanha COASTWATCH 2017 - 2018

PROJETO COASTWATCH de Educação Ambiental e Ciência Cidadã pelo Litoral Português

18:58

Já percorreu a praia, durante a maré baixa e, recolheu informações ambientais de valor científico?

Seja um vigilante, parta à descoberta e participe na Monitorização Ambiental Coastwatch.



O Projeto Coastwatch de Educação Ambiental promove a interdisciplinaridade, privilegia os programas curriculares de todos os níveis de escolaridade, promove o contato com a Natureza e o trabalho de grupo.



Só precisa de realizar uma caminhada à beira-mar, com a maré vazia, e estar de olhos bem abertos!



Centenas de pessoas reúnem-se anualmente para este projeto de Ciência Cidadã, que recolhe informações ambientais com valor científico.

Com dados credíveis, conseguimos intervir junto de quem gere o nosso litoral para que sejam tomadas decisões esclarecidas e protegido o que é de toda a gente.

Em Portugal, a coordenação do projeto europeu Coastwatch é feita pela associação ambientalista GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, com o apoio de dezenas de escolas, autarquias, associações e organismos do Estado.

Torne a sua praia mais sua. Conheça-a.



PARTICIPAR

1 - No site coastwatchnacional.wixsite.com/coastwatch-portugal conheça o projeto, inscreva-se e descarregue o questionário;

2 - Vá para a praia, faça a monitorização, tire fotos e envie-nos os resultados;

3 - Partilhe os bons momentos :)



Votos de uma excelente monitorização ambiental do litoral.