Caparica Primavera Surf Fest eleva, em março, Costa de Caparica a Capital Europeia do Surf

O maior festival nacional que combina o Surf e a Música arranca já a 22 de março.

18:21

Hoje teve lugar a conferência de imprensa de apresentação daquele que é o maior festival de surf do país e um dos maiores da Europa que ainda oferece, além de grandes espetáculos desportivos, excelentes concertos com alguns dos melhores artistas nacionais. O evento foi apresentado pela Presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros e contou ainda com as intervenções de João Couvaneiro, Vereador do Desporto; António Miguel Guimarães, Direção Artística e Produção do Festival, e ainda por Miguel Inácio, Diretor Desportivo.



Inês de Medeiros, num discurso em que abordou transversalmente as qualidades e os impactos do Caparica Primavera Surf Fest e do Surf na sua globalidade no concelho, salientou o papel fundamental da Caparica enquanto "cidade de surf" também para os amantes destas modalidades que vivem na Grande Lisboa.



A autarca referiu ainda a compatibilidade do surf com sectores mais tradicionais da cidade: "Temos a possibilidade única de conciliar o surf com atividades mais tradicionais, com os pescadores e o património desta cidade que tem uma identidade tão própria e deve ser defendida."

Finalmente, a Presidente da Câmara, elogiou a função social dos desportos de ondas na inclusão social e apoio das populações jovens mais carenciadas: "O surf tem um papel fundamental, também ao nível da acção social, junto das populações mais desfavorecidas. Temos 400 crianças que a Câmara apoia e que têm aulas de surf porque este pode ser muito importante para aprender lições de vida e encontrar formas de enfrentar e ultrapassar os medos."



Miguel Inácio, sublinhou o incremento de qualidade desta edição do Caparica Primavera Surf Fest relativamente às edições anteriores:

"O calendário do Festival sofreu um ‘upgrade’ significativo, com 25 provas em 10 modalidades, reunindo na Costa da Caparica mais de 1000 atletas. Temos também quatro protocolos com instituições que engrandecem este evento, como a World Surf League, a Federação Portuguesa de Surf, a Federação Europeia de Surf e o Desporto Escolar."



Miguel Inácio destacou o início muito forte do festival, com a competição a começar em níveis muito altos com o circuito europeu de Bodyboard.



O Festival arranca em força com o Europeu de Bodyboard, com Joana Shenker a defender o Título Mundial e Europeu!



Relativamente ao Europeu, impossível não falar de Joana Schenker, campeã europeia e mundial de Bodyboard em título e grande fã do Caparica Primavera Surf Fest. Foi aliás, neste evento em 2017, que inaugurou a temporada que havia de a levar à conquista dos ceptros europeu e mundial.



"Gosto muito de competir no Caparica Primavera Surf Fest", começa por dizer Joana Schenker, acrescentando: É, sem dúvida das melhores organizações que conheço. E ainda por cima costumo dar-me bem pois sempre venci ali. Por tudo isto, não posso, de maneira nenhuma, fazer mais nada que não elogiar. Só espero que este ano tenha a mesma sorte de anos anteriores...", conclui a bodyboarder de Sagres.



6 Noites de Espetáculo, 24 Artistas e DJs no Primeiro Festival do ano, a apresentarem novos trabalhos! Festa Garantida!

Do Hip Hop ao Rock, da nova Pop ao Afro, os melhores artistas nacionais apresentam os seus últimos trabalhos! Orelha Negra, Dead Combo, Poli, Carlão, Jimmy P em estreias absolutas no Palco da Caparica.

Jimmy P, Sam the Kid e Dj Cruzfader (Orelha Negra), os MGDRV, TNT, HMB, Poli, Enoque, Ivo e Riot (Bateu Matou), Loony Johnson, Davide Pinheiro e Shaka Lion (Noite Copenhagen) e Ricky Boy marcaram presença no lançamento do festival de ondas do país que é, igualmente, um dos maiores da Europa.