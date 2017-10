Casa ermelinda freitas premiada na Polónia

Vinhos vinha da valentina e vinha do torrão premiados na sua primeira competição

18:31

A Casa Ermelinda Freitas, foi premiada na competição "Wine Expo Poland Awards 2017", destacando a medalha de ouro atribuída ao vinho Vinha do Torrão Tinto 2015, medalha esta atribuída pelo júri profissional.Na competição foram obtidas um total de (1 de ouro, 1 de prata, e 1 de bronze), a medalha de prata premiou o vinho Vinha da Valentina Premium Tinto 2015 e a medalha de bronze o vinho Vinha do Torrão Reserva 2015. Estas duas medalhas foram atribuídas pelo júri composto por consumidores.Os vinhos premiados, Vinha da Valentina e Vinha do Torrão, são as mais recentes marcas lançadas pela Casa Ermelinda Freitas, que na primeira competição em que são inscritos vem a sua qualidade reconhecida, reforçando assim a grande aposta em vinhos de qualidade.Estes prémios servem para consolidar ainda mais o excelente ano de 2017 que está a ser o melhor ano de sempre no que toca a prémios e reconhecimento da Casa Ermelinda Freitas, que desde 1999 já obteve mais de 900 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.