Casa ermelinda freitas vence “grand prix” na rússia

Casa ermelinda freitas merlot 2015, eleito melhor vinho tinto da competição prodexpo

16:23

A Casa Ermelinda Freitas, obteve com o seu Casa Ermelinda Freitas Merlot Reserva 2015 o prémio "Cisne de Ouro", no mundialmente famoso concurso, "ProdExpo 2018", sendo este o prémio mais alto de toda a competição. Na mesma competição foram obtidas um total de 15 medalhas (8 de ouro, 7 de prata).Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.Estamos perante um excelente início de ano 2018 da Casa Ermelinda Freitas, que viu o seu ano começar com a distinção do CEF Espumante Bruto pela Deco Proteste como "Melhor do Teste" e "Escolha Acertada" e tendo ficado na 29ª posição do TOP 100 Adegas Mundial do ranking da World Association of Writers and Journalists of Wines & Spirits.Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 1000 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.