CESCE ajuda as vítimas do incêndio em portugal

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

CESCE Seguros de Crédito, Seguradora do Estado Espanhol, participará no fundo criado pela Associação Portuguesa de Seguradores para apoiar financeiramente as vítimas do grave incêndio que assolou o concelho de Pedrógão Grande em Portugal, e que fez 64 vítimas mortais, 204 feridos e mais de 40.000 hectares de floresta ardida.O fundo em que participa a CESCE terá uma dotação de 2,5 milhões de euros, destinados a financiar a concessão de uma compensação extraordinária de carácter excecional para ajudar as famílias das vítimas mortais em consequência de este incendio.A decisão tomada pela Associação Portuguesa de Seguradores responde à necessidade de tomar medidas excecionais de apoio às vítimas do incêndio, dadas as trágicas circunstâncias em que se produziu a catástrofe e a carga emocional associada às mesmas.