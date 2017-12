Arquivo colonial e a vida contemporânea de Macau mostrados pelo cinema

Após a exposição "Macau. 100 Anos de Fotografia", o Museu do Oriente regressa a este território, agora pelo olhar do Cinema, trazendo ao público filmes de arquivo e de realizadores contemporâneos. As sessões do ciclo "Cinema Macau. Passado e Presente" decorrem de 7 de Janeiro a 18 de Fevereiro, às 17.00, com entrada livre.

Neste ciclo, que está organizado em sete sessões temáticas, com a curadoria da jornalista e crítica de cinema Maria do Carmo Piçarra, procura-se desvendar a pluralidade de olhares sobre Macau durante o século XX, bem como após a transição para a administração do território pela China.

Com início a 7 de Janeiro, e estendendo-se até 18 de Fevereiro, a programação do ciclo começa por revelar a percepção, durante o Estado Novo, de realizadores portugueses - tanto amadores (Antunes Amor) como profissionais que serviram a propaganda (Ricardo Malheiro) - sobre Macau, contrapondo imagens fixadas por cineastas estrangeiros ao serviço do Regime, como Miguel Spiguel e Jean Leduc. Mostra também como Manuel Faria de Almeida, um dos fundadores do Novo Cinema português que, posteriormente, ajudou a criar a Televisão de Macau, antecipou as angústias dos residentes no território com a perspectiva da transição da soberania.

Em contraponto a estas visões, apresenta-se a visão contemporânea de jornalistas e das novas gerações de realizadores portugueses, que viveram ou visitaram (Rui Pedro Guerra da Mata / João Pedro Rodrigues) ou vivem (Ivo Ferreira) no território, e o de uma realizadora sérvia (Nevena Desivojevic), que filmou, em Lisboa, a rememoração de um aspecto da vivência em Macau. O ciclo integra ainda investigações filmadas, assinadas por jovens jornalistas portugueses (Filipa Queiroz e Hélder Beja), que relevam traços da presença portuguesa durante o século XX.

"Cinema Macau. Passado e Presente" fixa, finalmente, as inquietações, aspirações e a sensibilidade da primeira geração de realizadores de Macau. Recorrendo a linguagens que vão do ensaio visual à animação e usando, sobretudo, o formato da curta-metragem, os novos filmes feitos em Macau, entre outros, por Albert Chu, Leong Kin, Cobi Lou, Hong Heng Fai, Cheong Kin Man e Tracy Choi – de quem é apresentada também a longa-metragem "Irmãs" (Sisterhood) – reflectem as mudanças na paisagem, física e humana. Aqui, os vestígios coloniais servem um certo onirismo e nostalgia, e evidenciam o paralelismo entre o crescimento da ilha e a multiplicação das imagens desta – e do mundo – numa sociedade de ecrãs.

Ao longo deste ciclo serão exibidos filmes do Arquivo Nacional de Imagens em Movimento (ANIM), da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) e do Centro de Audiovisuais do Exército (CAVE).

Cinema Macau. Passado e Presente - Ciclo de Cinema de Macau

7 de Janeiro a 18 de Fevereiro

17.00

Auditório do Museu do Oriente

Gratuito (mediante levantamento de bilhete no próprio dia)

PROGRAMAÇÃO:

7 JANEIRO | ‘JÓIA DO ORIENTE’ NA PROPAGANDA DO ESTADO NOVO

Apresentação por Maria do Carmo Piçarra

Macau - Cidade progressiva e monumental (6’), M. Antunes Amor, 1935

Macau: Cidade do nome de Deus (10’), Ricardo Malheiro, 1952

A viagem de Sua Excelência o Ministro do Ultramar ao Oriente 3 - Macau (19’), Ricardo Malheiro, 1953

Macau, jóia do Oriente (14’), Miguel Spiguel, 1956

Macau (16’), Miguel Spiguel, 1960

13 JANEIRO | HERANÇA PORTUGUESA E TRANSIÇÃO VISTOS PELA TELEVISÃO

Com a presença de Manuel Faria de Almeida, moderação de Maria do Carmo Piçarra

O regresso (52’), Manuel Faria de Almeida, 1988

21 DE JANEIRO | PERSONAGEM MISTERIOSA NA FICÇÃO CINEMATOGRÁFICA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

Com a presença de Nuno Carvalho (sobre o som de A última vez que vi Macau)

O estrangeiro (18’) Ivo M. Ferreira, 2010

A última vez que vi Macau (82’), João Pedro Rodrigues/ João Rui Guerra da Mata, 2012

28 DE JANEIRO | PASSADO E PRESENTE DOCUMENTADO POR JORNALISTAS PORTUGUESES

Com a presença de Filipa Queiroz

Once upon a time in Ka Ho (31’), Hélder Beja, 2012 (legendado em inglês)

Boat people (32’), Filipa Queiroz, 2016 (legendado em português)

4 DE FEVEREIRO | HISTÓRIAS DE MACAU I

Com a presença de Cheong Kin Man

Macau de Ah Ming (32’) Albert Chu, 1996

Leno (13’) Leong Kin/Cobi Lou, 2016

Crash (22’), Hong Heng Fai, 2016

Uma ficção inútil (31’), Cheong Kin Man, 2016

Filmes legendados em inglês

10 DE FEVEREIRO | HISTÓRIAS DE MACAU II

Com a presença de Nevena DesivojevicProjecto miúdos (25’), Io Lou Ian, 2016

Um amigo meu (16’), Tracy Choi, 2013

I repeated – Macau (41’), Penny Lam, 2014

You've never been there (8’), Nevena Desivojevic, 2015

Com excepção do primeiro, todos os filmes são legendados em inglês

18 DE FEVEREIRO | HISTÓRIAS DE MACAU III

Irmãs (97’), Tracy Choi, 2016

Filme legendado em inglês