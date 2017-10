Novo espaço em Coina no Barreiro Retail Planet

Cidália Cabeleireiros oferece um vasto leque de serviços aos seus clientes, desde os serviços de cabeleireiro de senhoras assim como de senhores, passando pela estética.

Neste momento já conta com nove espaços na Margem Sul e Grande Lisboa, agora com um novo espaço em Coina no Barreiro Retail Planet.

Cidália Cabeleirieiros tem também uma Loja Online, onde poderá adquirir os seus produtos com a maior comodidade.

www.cidaliacabeleireiroslojaonline.pt