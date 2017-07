Com a Amore Nostrum…

AMAR EM PORTUGUÊS!

16:15

Nesta altura do ano é também para os nossos emigrantes que a Amore Nostrum trabalha, já que muitos procuram, nas agências da empresa, apresentações com pessoas da mesma nacionalidade para uma relação séria.

A verdade é que, apesar de fazerem a sua vida nos países para onde emigraram e onde encontraram melhores condições laborais, para iniciar um namoro que conduza à união de facto ou mesmo casamento preferem "Amar em Português".

Chegam de França, Suíça, Espanha, Angola, Luxemburgo, Alemanha, Inglaterra e Bélgica e, cansados de uma vida de solidão, pretendem formar um casal com alguém que lhes agrade e queira ir morar com eles noutro país.

Segundo Liliana Paiva, Coordenadora da Amore Nostrum, as distâncias não são problema para os contatos, já que após as apresentações nos meses de férias o conhecimento continua depois, com o apoio das novas tecnologias…

"E com a facilidade de hoje nas viagens, os pretendentes voltam para desenvolver a relação com a pessoa que os interessou, até firmar um compromisso e decidir se vão continuar a encontrar-se aqui ou além-fronteiras.

Como prova do sucesso, "em mais de 80% dos casos é no mesmo ano da inscrição que encontramos a alma gémea para estes clientes, o que muito nos satisfaz pelo especial carinho que lhes dedicamos."

A casamenteira nacional tem agências em Lisboa, Porto, Braga, Viseu, Coimbra, Leiria e Faro, funcionando com um horário alargado, e também aos sábados.

Nº nacional – 211 45 45 45.

www.amorenostrum.com