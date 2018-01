Com Novex, 2018 vai ser Tudo de Bom!

Mostre ao mundo que os dias opacos, ressequidos e sem vida fazem parte do passado!

2018 vai ser Tudo de Bom para si e para o seu cabelo com este novo lançamento da NovexA Embelleze Portugal, empresa de origem brasileira presente em mais de 45 países e conhecida por transformar a vida das mulheres através da afirmação da identidade e beleza dos seus cabelos, juntou hidratação, brilho e suavidade, uma combinação mágica que resultou na linha Novex Tudo de Bom Com uma fórmula livre de parabenos, petrolatos, silicones e sulfatos, esta linha promete ser a sua nova BFF, pois apresenta ainda uma combinação especial de óleos vegetais (Argan, Oliva, Amêndoas e Girassol), aminoácidos, vitaminas e Ómega 3, 6, 7 e 9 - ingredientes que proporcionam aos fios a suavidade, a vitalidade, a força e o aspeto saudável que precisa para abraçar o novo ano da melhor forma!"A Embelleze acompanha as tendências capilares na fila da frente e orgulha-se de lançar mais uma linha ideal para as mulheres fãs do low poo e no poo. Isenta de parabenos, petrolatos, silicones e sulfatos e com grande poder de hidratação, brilho e suavidade, esta nova linha é literalmente Tudo de Bom para as mulheres portuguesas!", destaca Vivian Santalucia, gerente da Embelleze Portugal.Muito mais do que uma Máscara!Sabia que a Máscara Novex Tudo de Bom pode ser usada de várias formas diferentes? Tire o seu cabelo da rotina graças a estas 4 dicas de utilização:1 - Pré-Champô: Aplicar no cabelo ainda seco, enluvando os fios, e deixar agir no mínimo durante 3 minutos. Enxaguar. Lavar e condicionar com o Champô e Condicionador Novex Tudo de Bom.2 - Ação Condicionante: Depois de lavar o cabelo com o Champô Novex Tudo de Bom, coloque um pouco na palma da mão e passe em toda a extensão dos fios, enluvando as mechas cuidadosamente. Enxaguar e finalizar como de costume.3 - Ação Ultraprofunda: Aplicar nos cabelos lavados e levemente enxutos. Enluve os fios e deixe agir durante 15 minutos. Enxaguar bem e finalizar como de costume.4 - Creme de Pentear / Leave In: Com os cabelos húmidos ou secos, aplicar no cabelo, mecha a mecha, desde o comprimento até às pontas. Finalizar como de costume.Onde comprar os produtos Novex Tudo de Bom?• No ponto de venda mais próximo AQUI • Diretamente online, através do site da Embelleze Portugal AQUI