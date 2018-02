Como são hoje as agências de viagens do futuro

100% digitais, sem folhetos ou catálogos, com ecrãs táteis, realidade virtual, marketing sensorial e vídeos em 4k.

A Logitravel é uma das agências de viagens online mais populares e com mais vendas em Espanha. Uma empresa que se reinventa constantemente desde a sua fundação, em 2004. Nasceu durante o boom das agências de viagens online, mas, paradoxalmente, tornou-se a primeira agência online a abrir uma loja física.

Claro que esta aparente contradição — abrir uma agência física, quando todos estão no caminho da digitalização — tem uma explicação. O ADN da Logitravel é digital, sendo uma agência online. Mas também é uma empresa com um profundo conhecimento do mundo do turismo. E sabe que, em muitas ocasiões, é necessária a ajuda adicional de um especialista, quando se trata de viagens e de férias. "No nosso call center de Palma de Maiorca temos assistentes e vendedores que já davam assistência aos nossos clientes telefonicamente. Com esta agência, decidimos ir mais longe, aproximar-nos do consumidor e fazer aterrar a nossa presença online no mundo físico", explica Carlos García, diretor de Marketing da Logitravel.

Para além disso, ao fazê-lo, apanhou o comboio das maiores empresas do mundo online. "Seguimos o exemplo de empresas como a ING Direct, a Amazon ou a Apple. Todas as grandes empresas online estão atualmente a abrir lojas físicas, dando este passo de aproximação ao consumidor", acrescenta o diretor da Logitravel.

Mais perto do cliente do que nunca...

Na loja Logitravel do Kinépolis, o cliente sente-se verdadeiramente bem atendido e, sobretudo, com total liberdade. Pode iniciar a sua reserva de modo online em casa, por telefone ou telemóvel e formalizá-la fisicamente na loja ou vice-versa.



Porquê situar a loja no Kinépolis?

Por várias razões. A principal é estar situada em Madrid, e queríamos abrir a nossa primeira agência física na capital espanhola. O Kinépolis é um centro de lazer familiar, com cerca de dois milhões de visitantes por ano e 3000 lugares de estacionamento. As suas 25 salas de cinema fazem deste um local ideal para os tempos livres das famílias ao fim de semana. As pessoas vêm com calma e com tempo, o que é importante para decidir as férias.

Parece uma escolha perfeita, pelo alvo e pela afluência.

Estamos entre Pozuelo e Aravaca, uma das zonas residenciais mais ricas da capital. Em certos fins de semana, o Kinépolis consegue atrair até 25 000 ou 30 000 pessoas. Se chegarmos a apenas 10% desses potenciais clientes, a loja Logitravel já será um êxito absoluto.

Estamos mesmo perante uma agência física sem um único papel?

O nosso catálogo de produtos está online e os nossos folhetos são virtuais, porque sempre assim foi desde o início. Hoje em dia, a experiência completa da compra de viagens pode ser realizada sem papel. As reservas são enviadas por e-mail, os cartões de embarque são trazidos no telemóvel... O papel está a desaparecer das agências de viagens e na Logitravel apenas nos antecipámos um pouco mais.

Estando no Kinépolis, mantêm uma ligação especial com o cinema?

Uma das razões para estarmos no Kinépolis foi o cinema e a inspiração dos consumidores através dele. Temos programadas atividades e campanhas ao longo de todo o ano e uma das 25 salas de cinema deste complexo tornou-se a "sala Logitravel". Também haverá campanhas de publicidade da Logitravel em todas as todas as sessões de cinema. O consumidor do Kinépolis poderá inspirar-se na sala de cinema, começar a imaginar qual o destino que deseja e, antes ou depois de assistir ao filme — ou noutro dia em que lá vá — reservar as suas férias.



APOIO



Sente-se ao lado do agente. Ou, se preferir, à sua frente, como em qualquer agência tradicional. Como se sentir mais confortável. O agente é um especialista no seu destino, que o aconselhará sobre qualquer detalhe apenas utilizando o seu computador com ecrã tátil e um segundo ecrã de 55 polegadas para apresentar vídeos do destino em 4k ou a sua própria reserva.

Experimente a realidade virtual. A loja Logitravel oferece-lhe uma imersão no destino. O cliente poderá visualizar o quarto do hotel onde deseja alojar-se, como se lá estivesse. "É a experiência de viajar antes de se ter viajado", refere Carlos García.

Uma loja que muda todos os meses. A agência tem dois espaços diferenciados, separados por um corredor que faz ligação ao estacionamento do Kinépolis. De um dos lados, encontra-se a zona dos destinos, com nove propostas apelativas que nos despertam o desejo de viajar para a Argentina, Japão, Puebla — no México —, Grã Canária... Ao fim de algumas semanas, estes rodarão e serão substituídos por outros destinos.

Mais de 8000 cruzeiros à escolha. A Logitravel é especialista na venda de cruzeiros. Na loja do Kinépolis, ocupa um espaço de 200 metros quadrados. São oito os postos especializados, cada um com propostas de outras tantas companhias de navegação, que permitem escolher todo o tipo de cruzeiros por todo o mundo.