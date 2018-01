Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conselheiros da Visão e Porto Editora

Assinam protocolo de colaboração no projeto Literacia 3Di

17:04

Uma das principais dificuldades que as crianças em idade escolar podem encontrar para um estudo correto das matérias e programas, passam pelos problemas visuais que, se não forem corretamente diagnosticados e atempadamente detetados, podem implicar problemas de fundo, interferindo com a leitura, escrita, interpretação e resolução de problemas, assim como a correta assimilação de conhecimentos.



Olhos lacrimejantes, vermelhos, inchados e irritados, tapar um dos olhos com a mão, franzir a testa, dores de cabeça, ou proximidade do rosto do material de leitura, são alguns dos indicadores que devem ser tidos em linha de conta por pais, educadores e professores, permitindo um alerta para a questão, que só com a ajuda de um rastreio visual permitirá um diagnóstico correto e adequado.



É nesse sentido que o Grupo Conselheiros da Visão e a Porto Editora, uniram esforços e assinaram um Protocolo de Cooperação no âmbito do projeto Literacia 3Di, que consiste num desafio nacional dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico de todo o país, envolvendo os respetivos professores e estabelecimentos de ensino. Através desta parceria, o Grupo Conselheiros da Visão, conseguirá alertar e sensibilizar professores e alunos sobre a importância da saúde ocular e da visão no desempenho e sucesso académico bem como informar sobre as principais patologias da visão com possível impacto na aprendizagem e da necessidade de um adequado rastreio visual para a deteção de problemas visuais



Rafael Claro da Silva, Presidente do Grupo Conselheiros da Visão, destaca que:

"O modo mais eficaz para combater as doenças oculares é a realização anual de um rastreio visual. Uma consulta de rotina permite atestar diversos aspectos da sua visão, além de actualizar a sua graduação, serve também como uma forma de detectar atempadamente patologias oculares de consequências muitos graves para a visão e que numa fase inicial não revelam sintomas. Sabendo que os grupos etários mais vulneráveis são as crianças e os seniores e que requerem uma atenção redobrada, é necessário alertar para a necessidade de um acompanhamento mais regular, devido à rapidez silenciosa com que os sintomas podem surgir."





Este desafio pelo conhecimento - promovido pelo projeto Literacia 3Di - e ao qual o Grupo Conselheiros da Visão se associa, decorre durante o ano letivo em três fases – local, distrital e nacional –, com base em provas interativas disponibilizadas através da plataforma online Escola Virtual e promovendo a literacia da leitura, a literacia matemática e a literacia científica.



Com esta iniciativa, a Porto Editora pretende contribuir para o desenvolvimento educativo, pessoal e social dos jovens, ajudando-os a consolidar as aprendizagens e a elevar os níveis de conhecimento. O Grupo Conselheiros da Visão partilha da mesma visão e objetivos, considerando que as crianças e jovens portugueses merecem igualdade de oportunidades e de aprendizagens.



Sobre o Grupo Conselheiros da Visão

O Grupo Conselheiros da Visão é constituído por um grupo de óticas, caracterizadas por uma forte especialização nos vários sectores da sua atividade – ótica ocular, optometria, contactologia e ortóptica. O Grupo Conselheiros da Visão (GCV) possui uma rede de mais de 200 lojas em Portugal, algumas já centenárias, caracterizadas por uma localização de proximidade com os seus utentes e um atendimento personalizado, sendo estes os principais fatores de diferenciação. Desde a sua fundação em 1989, o GCV foi crescendo de forma sustentável e consolidada, alargando a rede que detém hoje, tornando-se na maior e mais antiga cooperativa de óticas, de capital exclusivamente português.