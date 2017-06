Coro Misto Cantemus Vocalensemble em Portugal

Domingo, 25 de junho às 17:30H



Igreja São Martinho, Sintra

Terça-feira, 27 de junho às 16.00H



Paróquia de Santa Joana Princesa

R. dos Lagares D'El-Rei 4, 1700-268 Lisboa

Quarta-feira, 28 de Junho às 15.00H



Igreja da Graça, LisboaDomingo, 25 de junho às 17:30HIgreja São Martinho, SintraTerça-feira, 27 de junho às 16.00HParóquia de Santa Joana PrincesaR. dos Lagares D'El-Rei 4, 1700-268 LisboaQuarta-feira, 28 de Junho às 15.00H

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O coro canta um variado repertório de música coral clássica a cappella, e com música em diferentes estilos e tempos. O coro canta principalmente música da Europa, da Escandinávia e música folk sueca.Fazem também apresentações em igrejas na Suécia ou noutros países e nessas ocasiões cantam música sagrada.Nos últimos anos, Cantemus Vocal Ensemble viajou para a Lituânia (The Dome in Vilnius and Kaunas), Polônia (St. Marienkirche Krakoff) e Áustria (Innsbruck e Hofkirche em Paznauntal). No verão de 2015 estiveram também em Itália (San Giminiano, San Augustino e Florenz em San Lorenzo Chathedral).No verão de 2017, nos dias 24 e 29 de junho, estaram por Portugal onde vão atuar em igrejas e catedrais.O condutor do coro é o diretor de música Paul Tufvesson, formado pelo Royal College of Music, em Estocolmo (direção coral do Eric Eric). Paul Tufvesson foi durante muitos anos organista e maestro do Coro de São Nicolau e Oratoriechoir em Halmstad e fez Cerca de 30 obras musicais e oratórios.Agenda em Portugal