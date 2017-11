Do verão para o outono

AMORES SEM FRONTEIRAS

17:55

Iniciado neste verão, o Programa Especial / Emigrantes da Amore Nostrum vai de vento em popa, com excelentes resultados tanto no Luxemburgo, país onde se estreou, como também na Suíça.Só para recordar, este programa visa dar apoio aos nossos emigrantes em todos os países onde se encontrem e ao longo de todo o ano. Otimiza-se assim o trabalho de "cupido" desenvolvido pela Amore Nostrum, que em anos anteriores tinha apenas um ou dois meses no verão para corresponder às expectativas de todos os que pretendem "amar em português", ou seja, encontrar o homem ou mulher para a formação de um casal em terras lusas e não nos países para onde foram trabalhar.Com o apoio das mais atuais tecnologias, que anulam distâncias e colocam face-to-face a Amore Nostrum e os "seus" pretendentes, já acontecem as histórias com "happy end", como neste caso que relatamos…Do Luxemburgo para PortugalA ENFERMEIRA E O FARMACÊUTICO!Neste caso, por coincidência, até nas profissões houve afinidade…Mariana, de 42 anos, foi enfermeira no Luxemburgo desde os 26 anos, altura em que decidiu deixar Portugal em busca de melhores condições de vida. Apaixonada pela profissão, a vida sentimental foi sempre relegada para segundo plano. E quando sentiu que estava na hora de encontrar um companheiro, deparou-se com a dificuldade de encontrar uma pessoa para uma relação séria. Sim, nos tempos que correm, nem sempre é fácil!Os relacionamentos que tivera terminaram sempre devido a incompatibilidade de personalidade, de objetivos, valores e costumes, entre tantas outras. Percebeu também que, para constituir casal, preferia um companheiro português. No início do ano passado, de férias em Portugal e já com 41 anos, decidiu fazer alguma coisa por si e pela sua felicidade e contactou a Amore Nostrum, que consultou na agência de Lisboa. Terminadas as férias voltou para o Luxemburgo. E foi pelo Skype e por telefone que manteve o contacto com a Consultora especializada para este Programa, que lhe foi dando a conhecer os pretendentes ideais para o seu perfil.Foi assim que conheceu João, farmacêutico de 45 anos residente em Lisboa. E, muito interessada nos dados que lhe foram transmitidos, veio a Portugal para o conhecer pessoalmente.A afinidade foi de tal forma intensa que Mariana, depois de 15 anos a viver no Luxemburgo, sentiu que estava na hora de regressar, até porque já tinha alcançado estabilidade financeira.Faltava, sim, a estabilidade emocional e hoje, já a viver com o que nos diz ser o homem da sua vida, não podia estar mais feliz.FALAR A MESMA LÍNGUALiliana Paiva, Coordenadora da Amore Nostrum, diz-nos que no universo dos emigrantes esta Agência Matrimonial é procurada por homens e mulheres de todas as idades, desde a faixa dos vinte, até mesmo à dos 70 anos!A motivação é comum a todos: encontrar a pessoa da mesma nacionalidade para uma relação séria, mas que seja alguém disposto a sair de Portugal para formar uma família no país estrangeiro onde se encontram.E, à semelhança dos clientes residentes no País, os pretendentes procuram essencialmente alguém sério, honesto, com objetivos de vida definidos e semelhantes aos seus.Portanto, "amar em português, falar a mesma língua, partilhar as mesmas emoções e memórias do país natal são os principais objetivos de quem nos procura", remata Vera Martins, a Consultora especializada para este serviço.