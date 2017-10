Museu do Oriente organiza workshop de pintura em porcelana

Desafiar os participantes a descobrir a simples e eficaz técnica de pintura em porcelana, recorrendo a vulgares marcadores de feltro, é a proposta do Museu do Oriente com o workshop "Dragon Marker – o design da cópia", que se realiza no dia 28 de Outubro.Em cerâmica, os tons avermelhados são muito difíceis de obter devido ao desaparecimento de técnicas e pigmentos originais, mas também, a variações de temperatura durante a cozedura. Através da manipulação de marcadores de feltro de cor vermelha pretende-se que os participantes, na tentativa de dominar esta técnica possam, na realidade, explorar outras possibilidades pictóricas surpreendentes.Destinado a qualquer pessoa com sentido prático, humor e curiosidade, neste workshop o designer BrunoMMCarvalho debruça-se sobre uma prática que apurou para o seu projecto Dragon Marker, desenvolvido em Jingdezhen, a capital da porcelana chinesa.A cada participante serão fornecidos marcadores chineses e uma peça de porcelana para pintar.Workshop "Dragon Marker - o design da cópia"Com BRUNOMMCARVALHO28 de Outubro14.00-18.00Preço: 50 €Participantes: máx. 10Mais informações em www.museudooriente.pt