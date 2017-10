Embelleze garantiu presença poderosa e solidária na In Beauty!

A presença da Embelleze Portugal na In Beauty - Feira Internacional de Estética, Cosmética e Cabelo

Decorreu entre os dias 21 e 23 de Outubro no Altice Arena de Lisboa, foi um verdadeiro sucesso!Para além de atrair os participantes com umas místicas cabeleiras rosa alusivas ao lançamento Novex Santo Black Poderoso, o stand da Embelleze foi ainda palco da campanha solidária em parceria com a APLAS - Associação Princesa Leonor - Aceita e Sorri, que mostrou a todos que a verdadeira beleza reside no coração.No âmbito desta parceria, a Embelleze contou com a presença de Vanessa Afonso, Presidente da APLAS, no seu stand, no dia de abertura da In Beauty. Esta presença muito especial juntou centenas de pessoas que quiseram conhecer pessoalente a mãe da Nonô e ajudar a causa a que esta dedica atualmente a sua vida, adquirindo o kit solidário composto por champô e condicionador Novex Broto de Bambu. Por cada kit vendido durante a In Beauty, reverteram 2€ a favor de todas as crianças e jovens com doença oncológica apoiados pela APLAS, bem como as suas famílias!Mais uma vez, a Embelleze deu a conhecer a todos os seus visitantes, clientes, distribuidores, jornalistas e bloggers, as novidades do setor da beleza capilar - apresentou novas linhas de produtos Novex e Nutrisalon, disponibilizou serviço de análise capilar gratuito e aconselhamento de produtos personalizado; ações de charme para jornalistas e bloggers; e ainda oferta de brindes às consumidoras que efetuaram compras no stand!A Embelleze promete dar a conhecer os segredos da beleza brasileira que continuam a conquistar o coração de mulheres em todo o mundo na In Beauty 2018.