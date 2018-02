Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontro Nacional Desafios da Água

São esperadas mais de 2500 participantes, no Palácio de Congressos da Herdade dos Salgados

18:26

O Encontro Desafios da Água, irá efetuar uma diversidade distinta de abordagens à temática da Água. Serão focadas as áreas da gestão de recursos hídricos, a relação da água com a energia, a investigação e inovação neste sector, a segurança da água, a tão importante temática da reutilização, a inquestionável problemática das adaptações às alterações climáticas, a água enquanto produto que deve ser um direito para todos e, finalmente mas não menos importante a Comunicação e Educação ambiental (este último poucas vezes abordado neste modelo de eventos).



Trata-se de um projeto ambicioso da Águas do Algarve, que pretende levar à comunidade um conjunto de conhecimentos e partilha de experiências, que são um pouco o espelhar da nossa atividade diária na região, e que passa despercebida pela maior parte da população.

O Encontro terá uma dinâmica que assentará em 5 grande focos, para além de outros complementares, que pretendemos contribuam para que este evento seja marcante para todos aqueles que nos visitem. Assim teremos



Exibição de uma muito interessante Exposição de Empresas/Associações oriundas não apenas do Algarve, como de todo o país e estrangeiro



Exibição de exposição com os projetos escolares desenvolvidos no âmbito do Concurso Ciclo Urbano da Água;



Oficinas técnicas com um carater muito especial. Nestas estarão um conjunto de mais de duas dezenas de atividades relacionadas com a gestão, controlo e utilização da água dirigidas a um público mais jovem – estudantil ( 1º ao 12º ano). No entanto, e considerando que nós adultos, também gostamos de "brincar", porque não passar também por aqui, e ver como se aprende "brincando". Serão, sem dúvida, dois dias de intensa atividade em que os participantes irão experienciar momentos de muita aprendizagem que estamos certos, não serão esquecidos;



Sessões técnicas, com oradores que pela sua experiência foram criteriosamente selecionados em cada área temática para as diferentes comunicações. Estas dirigidas a profissionais do setor;



Mesas Redondas alusivas a temáticas que estão na ordem do dia e cujos oradores convidados apresentam conhecimentos e experiências que devem ser partilhadas com o objetivos de todos juntos pudermos atuar de forma mais pro-ativa nestes desafios ligados ao sector ambiental e que são tão importantes na manutenção da qualidade de vida de todos os seres vivos no Planeta



A Educação Ambiental nos Desafios da Água



O Painel Alusivo à Comunicação e Educação Ambiental, reveste-se de elevada importância, em todo o Encontro Desafios da Água.



Pela primeira vez, está a ser organizado um Encontro deste âmbito, que reúne no mesmo espaço, ao longo dos dois dias estas duas vertentes, Especialistas do Sector, e os Jovens de todas as escolas da Região por intermédio das ações de Educação Ambiental. São duas áreas que andam de mãos dadas, e logo não devem estar separadas.



De acordo com a Comunidade Cientifica Mundial, as alterações climáticas são uma realidade inquestionável com efeitos à escala global. Em algumas regiões, os fenómenos meteorológicos extremos estão a tornar-se cada vez mais comuns As temperaturas estão a aumentar, os ditos padrões ditos normais de pluviosidade estão a mudar, os glaciares estão a derreter, o nível médio da água do mar a aumentar (…) estando previsto que estes impactos se irão intensificar nas próximas décadas, sendo a ação do homem apontada como a principal causa dos mesmos. Estamos na presença uma das principais ameaças ao desenvolvimento sustentável a nível mundial, colocando em questão não apenas os equilíbrios naturais, mas também a segurança da população do planeta. E Portugal, situando-se no Sul da Europa, apresenta características naturais, nomeadamente climáticas e topográficas, que nos coloca na lista dos países Europeus mais sensíveis aos impactos das alterações climáticas. Este é, sem dúvida, um dos maiores desafios ambientais que teremos de enfrentar.

Ainda no âmbito das alterações climáticas, Portugal esta neste momento a "viver" uma crise hidrológica, onde a escassez de água para abastecimento às populações é muito grave. Felizmente as reservas de água para abastecimento público na região do Algarve permitem-nos assegurar de forma contínua, com qualidade e quantidade o abastecimento de água às populações, quer residentes quer as flutuantes, durante o corrente ano. No entanto, esta situação não é motivo para dar azo ao desperdício e ao consumo exacerbado deste líquido. Cada um de nós, individualmente, pode e deve fazer a diferença, quer estejamos em período de abundância ou de escassez. Temos a obrigação de efetuar opções inteligentes e ambientalmente corretas, que minimizem, quer a frequência, quer os efeitos das consequências das alterações climáticas, questionando os nossos padrões de vida de forma a adotar comportamentos sustentáveis (por ex. uso inteligente da água evitando o desperdício, reutilização da água, boas práticas energéticas; aproveitar a energia de fontes alternativas; preferir os transportes mais eficientes; reduzir, reutilizar e reciclar, mudar hábitos que visem a minimização de desperdício no geral). Usar a água sim, mas sempre com inteligência!

Por todas as razões resumidamente espelhadas, estamos certos do papel fundamental que a educação ambiental pode e deve desempenhar na criação de uma nova consciência pública que possibilite encontrar soluções e novos caminhos que apontem para a resolução das problemáticas ambientais que hoje enfrentamos.

Os nossos objetivos nos Desafios da Água são simples e ajustados na pretensão de consciencializar todos os presentes (jovens e adultos) que nós somos parte do problema e, em simultâneo, da solução do mesmo.



Os expositores



O Encontro Desafios da Água conta com quase uma centena de expositores, vertente especializada e vertente educacional. As inscrições de Participantes já ultrapassam as 6 centenas, e mais de 2000 jovens. Estamos a envidar todos os esforços para transformar estes dois dias de Desafios em momentos que marcarão todos aqueles que por ali passem. Trata-se de um evento único pelas características que apresenta. Agrupando em dois dias, alguns daqueles que são os maiores especialistas nacionais e internacionais nas matérias que irão apresentar, e uma pesada vertente educacional voltada para os mais jovens que serão os nossos especialistas de amanhã. É um projeto que faz todo o sentido, e que até aos dias de hoje, nunca foi apresentado.



A Concretização deste Projeto



Este é um Projeto que só é possível concretizar pela forte envolvência da Administração da Águas do Algarve em todo o processo e pela vasta equipa envolvida nesta organização, com repercussões ao nível de praticamente todos os colaboradores da empresa! Estamos todos juntos nestes Desafios da Água!! A inscrição é gratuita mas obrigatória em www.desafiosdaagua.com