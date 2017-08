Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Energia Grupel sobre rodas com Sporting CP / Tavira

A equipa Sporting CP/ Tavira vê assim reforçada as suas parcerias mesmo a tempo d’A Volta a Portugal 2017

A Grupel, empresa líder nacional na produção de geradores a diesel, vê agora a sua energia associada a um dos maiores clubes de Portugal e à "equipa de ciclismo profissional mais antiga do mundo, em atividade ininterrupta." – Sporting Clube de Portugal e Clube de Ciclismo de Tavira, respetivamente.



É, e sempre será, uma ambição da Grupel estar com os melhores, fazendo jus ao seu posicionamento no mercado. Deste modo, é uma honra ser um dos novos patrocinadores oficiais da equipa de ciclismo Sporting CP / Tavira.



A história destes dois grandes clubes, as suas conquistas e as suas ambições refletem-se nos valores da empresa, que também tem percorrido um longo caminho, saindo vitoriosa em etapas consecutivas e sempre com a ambição de cortar a meta em primeiro lugar.



"É um privilégio ter a oportunidade de estar a "pedalar" lado a lado com o Sporting Clube de Portugal e o Clube de Ciclismo de Tavira, faz todo o sentido na nossa estratégia. O ciclismo é um dos desportos com maior impacto para as marcas e quando o podes fazer com equipas de topo junta-se o útil ao agradável. Esta é uma modalidade com cada vez mais adeptos, onde existe uma paixão em acompanhar as "Voltas" como não se vê em muitos desportos e isso reflete-se também nas marcas que acompanham as equipas", refere João Pintado – Diretor de Marketing da Grupel.



Desde sempre que a Grupel pretende estar com os melhores, especificamente no desporto, onde consegue impactar com maior eficácia o seu target. Seguindo essa premissa, a Grupel tem vindo a direcionar a sua estratégia para estar com os melhores clubes portugueses e nas mais diversas modalidades.



