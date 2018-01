Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola de Moda de Lisboa vence a edição 2018 do Concurso de Jovens Criadores da Exponoivos

Inspirados na história e cultura de São Tomé e Príncipe

18:30

Nesta edição pretendia-se que os jovens estilistas apresentassem coordenados inspirados na história e cultura de São Tomé e Príncipe.



Segundo a organização o Concurso Jovens Criadores visa estimular as capacidades criativas dos jovens criadores nacionais assim como dinamizar a indústria da moda no setor nupcial. Conta com a 14.ª edição e serve de ponte entre as escolas e o mercado de trabalho, tendo até ao momento lançado diversos profissionais no mercado. A Escola de Moda de Lisboa conquistou os 3 primeiros lugares desta edição com as seguintes duplas de alunas finalistas de Design de Moda: 1º Lugar - Sara Ramalho e Tatiana Cristovão, 2º Lugar - Marta Perdigão e Margarida Lourenço, 3º Lugar - Irina Pereira e Raquel Rebelo.