EUROCABE- Pioneira em Portugal em tratamentos capilares

A Eurocabe especializa-se em tricologia e tratamentos capilares desde Janeiro de 1971

17:15

A Eurocabe especializa-se em tricologia e tratamentos capilares desde Janeiro de 1971. Faz parte do Grupo Internacional de Cuidados do Cabelo, uma cadeia de institutos especializados em soluções capilares, presente na Europa, América e Ásia.Foi pioneira em Portugal no entretecimento capilar e na reconstrução transdérmica cosmética (CTR), sistemas não cirúrgicos de integração capilar. Os Institutos Eurocabe estão no centro de Lisboa, junto ao Marquês de Pombal, e no centro do Porto, na Rua de Sá da Bandeira (em frente ao mercado do Bolhão).Os nossos clientes são mulheres e homens de todo o país, de todas as idades, ocupações e meios sócio-económicos. O único factor que todos têm em comum, é a vontade de melhorar a saúde e a aparência dos seus cabelos.Vantagens dos Institutos Eurocabe:Experiência - uma equipa com uma média de 25 anos de experiência em soluções capilares.Know-how - mantemo-nos a par das últimas inovações em tratamentos e produtos.Qualidade - escolha criteriosa de produtos disponíveis apenas a tricologistas / especialistas capilares.Assistência permanente - dentro e fora de Portugal, graças aos nossos parceiros internacionais.Comodidade - no centro de Lisboa e do Porto, mais de 30 colaboradores em atendimento diário.Discrição - ambiente confortável com completa confidencialidade."