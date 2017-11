Faça a diferença neste natal

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

17:59

Neste Natal, faça a diferença e ofereça presentes solidários Missão Continente – uma caneca e

uma caixa de bombons – disponíveis* em todas as lojas Continente. Por cada produto vendido,

a Missão Continente doa um euro a favor de projetos relacionados com o tema da

Alimentação, em particular nas áreas da Alimentação Saudável, do Combate ao Desperdício

Alimentar ou da Inclusão Social.



Disponíveis em duas cores e com mensagens diferentes, a escolha pode variar entre a caixa ou

a caneca, com as expressões "happy" ou "love" em tons azuis ou vermelhos.

Em 2016, esta iniciativa permitiu à Missão Continente doar cerca de 550 mil euros a favor de

40 projetos de apoio à saúde familiar, promovidos por agrupamentos de saúde.



A Missão Continente é a marca que agrega todas as iniciativas de responsabilidade social do

Continente e pretende contribuir para a sensibilização, mobilização e valorização das pessoas e

da comunidade para a inclusão social, o desenvolvimento económico e respeito pelo

ambiente.



*as canecas estarão nas lojas a partir de 15 de novembro.