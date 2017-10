Fantasmas à solta no Museu… ou talvez não!

Para assinalar o dia mais assustador do ano

Para assinalar o dia mais assustador do ano, o Museu do Oriente preparou duas atividades "fantasmagóricas", especialmente pensadas para os mais pequenos, no fim-de-semana de 4 e 5 de Novembro.

Através dos sons, das formas, das cores e das texturas, as famílias com bebés até aos 12 meses são convidadas a descobrir o universo mágico da Ópera Chinesa, a partir dos figurinos em exposição no museu e, principalmente, de umas mangas em tecido branco que, de tão longas, esvoaçantes e exageradas, cativam o olhar e parecem até o público saudar. O ateliê "Mangas de água?" realiza-se no sábado, às 11.30 e repete no dia 18 de Novembro.

Para os fantasmas espantar, o ateliê "Aqui não há bruxas!" desafia famílias com crianças a partir dos 6 anos a percorrer símbolos e tradições, para perceberem como rapidamente se passa da superstição à razão. É no domingo, dia 5, às 11.00, com repetição no dia 19 de Novembro.

Ateliê "Mangas de água?"

Tapete Encantado

4 ou 18 de Novembro

11.30-12.15

Público-alvo: bebés até aos 12 meses, acompanhados por um ou dois adultos

Preço: 4 €/ participante (adulto ou criança)

Participantes: mín. 10, máx. 20

Ateliê "Aqui não há bruxas!"

Domingos em Família

5 ou 19 de Novembro

11.00-12.30

Público-alvo: famílias com crianças a partir dos 6 anos

Preço: 4 €/ participante (adulto ou criança)

Participantes: mín. 10, máx. 24