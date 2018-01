Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Férias de Carnaval e da Páscoa no Museu do Oriente

Oficinas para crianças 7-12 anos

16:40

Aliar brincadeira e aprendizagem é o desafio das oficinas que o Museu do Oriente preparou para as férias de Carnaval e da Páscoa, dirigidas a crianças dos 7 aos 12 anos, entre 12 de Fevereiro e 6 de Abril.



Entrando no espírito do Carnaval e, ao mesmo tempo, antecipando o início do novo ano lunar chinês - que se assinala a 16 de Fevereiro -, na segunda-feira, dia 12, decorre a oficina "Máscaras de Ano Novo Chinês". De acordo com a lenda, foram doze os animais a responder ao chamamento de Buda que, como sinal de agradecimento, os transformou nos signos da Astrologia chinesa. Serão estes mesmos animais que os mais novos são convidados a conhecer e representar, através de divertidas e originais pinturas.



Já em Março, nos dias 26, 27 e 28, durante a interrupção das férias da Páscoa, é assinalada a chegada da nova estação do ano com "A Festa da Primavera". A comemoração será feita de acordo com a tradição indiana onde, anualmente, se realiza o "Holi" (Festival das Cores). Esta é uma das mais importantes festividades indianas, decorrendo num ambiente festivo de música e dança e com a caraterística muito particular das pessoas se pintarem umas às outras. É na criação deste ambiente festivo que as crianças são convidadas a participar.



Também durante a interrupção das férias da Páscoa, entre os dias 2 e 6 de Abril, decorre a oficina "O Renascer da Fénix". Nesta actividade, a ave lendária que ficou conhecida na China Antiga como um símbolo de felicidade e inteligência, desvenda aos participantes o motivo pelo qual o seu fim é também o princípio.



As inscrições podem ser realizadas no site do Museu do Oriente.



FÉRIAS DE CARNAVAL E DA PÁSCOA



MÁSCARAS DE ANO NOVO CHINÊS

12 Fevereiro, segunda-feira

Horário: 09.30-12.30 e 14.00-17.00

Público-alvo: 7-12 anos

Preço: 24 €/ participante

Participantes: mín. 4, máx. 10



A FESTA DA PRIMAVERA

26, 27 e 28 Março, segunda a quarta-feira

Horário: 09.30-12.30

Público-alvo: 7-12 anos

Preço: 12 €/ manhã