Festiva do Crato

Programa da edição 2017

O FESTIVAL DO CRATO já tem um percurso firmado no roteiro nacional dos Festivais de Verão. Depois do sucesso das edições anteriores, que esgotaram a capacidade do recinto, a edição 2017 do Festival do Crato tem regresso marcado na histórica vila alentejana de 21 a 26 de Agosto.O Festival que este ano traz mais novidades na programação volta a apostar num cartaz que integra alguns dos melhores projectos da música nacional e internacional, a célebre Feira de Artesanato e Gastronomia com entrada gratuita, concertos para crianças, zona de acampamento, palco After-Hours e muita animação!FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIAA Feira de Artesanato e Gastronomia (F.A.G.), conhecida como uma das melhores da região, é uma zona de acesso livre que oferece ao visitantes o melhor dos produtos regionais, onde marcam presença as numerosas iguarias e petiscos da comida tradicional alentejana e uma selecção do melhor artesanato do Concelho do Crato e de Portugal.A F.A.G. inclui ainda o PALCO 2 do Festival, onde o público terá acesso gratuito e poderá desfrutar de espectáculos diários de raíz cultural, cujo programa será divulgado brevemente.Uma das novidades na edição deste ano são os concertos dedicados ao público infantil que irão decorrer neste Palco.23 de Agosto - Coro Infantil dos Assentos24 de Agosto - RUCA25 de Agosto - Vila Moleza / Lazy Town26 de Agosto – WinksZONA DE CAMPING OCASIONAL (Passe 4 dias - 32€)CHECK-IN a partir de 19 de Agosto (sábado), pelas 10h, e CHECK-OUT a 27 de Agosto (domingo), até às 18h.ESTADIA APENAS AOS PORTADORES DO PASSE 4 DIAS DE 32€ mediante apresentação da pulseira devidamente colocada que pode ser comprada/trocada nas bilheteiras do Festival e do Camping.O Camping dista cerca de 400 metros do recinto do Festival e tem um espaço útil de aproximadamente 30.000 m2 para tendas, tendo sido reforçadas a área de sombra, a segurança e a videovigilância.BILHETES/PASSES:Aquele que já é considerado o Festival de verão português mais económico, com a melhor música ao menor preço, já tem os passes e bilhetes diários à venda nos locais habituais:Bilhetes Diários:Dia 21 (Recepção ao Campista): 6€Dia 22 ( Dia Extra): 6€Dia 23: 12€Dia 24: 12€Dia 25: 14€Dia 26: 14€Portadores de Passe 4 dias (28€)Obrigatória a troca do Passe 4 Dias por pulseira no recinto do festival.(Este Passe não dá direito a camping ocasional)Acesso a Camping Ocasional (32€)Os portadores de passe 4 dias com acesso a camping ocasional deverão efectuar a troca dos respectivos bilhetes por pulseira junto à entrada do mesmo ou nas bilheteiras junto do recinto do Festival.Os passes de 4 dias, com ou sem camping ocasional, dão acesso gratuito à Recepção ao Campista (dia 21) e ao Dia Extra (dia 22).Local de venda: www./ticketline.sapo.pt/evento/festival-do-crato-20515 Bilhetes à venda: www.ticketline.sapo.pt, Fnac, Ag. Viagens Abreu, Worten, A.B.E.P., Casino Lisboa, C. C. Dolce Vita, C.C. Mundicenter, El Corte Inglês e SuperCor, Galeria Comercial Campo Pequeno, MMM Ticket, UTicketline, C.C.B., Time Out Mercado da Ribeira, Shopping Cidade do Porto, Forum Aveiro, Ask Me Lisboa, Balcões dos CTT e em www.ctt.pt INFORMAÇÃO/RESERVAS: Ligue 1820 (24 horas)