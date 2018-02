Festival da Lampreia em Penacova

O próximo fim-de-semana é o ponto alto da época da Lampreia, onde 12 restaurantes do concelho promovem a iguaria

11:53

Penacova prende os sentidos logo à chegada. O primeiro sentimento é o de clara admiração pela beleza paisagística com que a natureza brindou estas terras. Por entre serras e vales, estendem-se as paisagens fluviais do Mondego e do Alva, que lhe imprimem um cariz bucólico, dir-se-ia que quase mágico.

O Mondego contribui em grande parte para esta riqueza paisagística mas também dá à gastronomia de Penacova ícones importantíssimos. O Arroz de Lampreia é sem dúvida o caso mais visível. Este prato que, todos os anos, move milhares de apreciadores até ao nosso concelho e que aqui é preparado com o requinte de algo único, confere ao concelho, uma dinâmica especial.

É em janeiro que se inicia na área geográfica de Penacova, a Época Oficial da Lampreia, evento que decorre, nos restaurantes aderentes, até 15 de abril e tem como expoente máximo o Festival da Lampreia que, em 2017 comemora o seu vigésimo aniversário, e se encontra agendado, como tradicionalmente, para o último fim-de-semana de fevereiro (23, 24 e 25 de fevereiro). Durante o período em que decorre o Festival, os restaurantes aderentes praticam um preço mais baixo para aquele prato, face ao praticado durante a época. Também durante os dias do Festival a sobremesa, pastéis de Lorvão ou nevadas de Penacova, são oferecidos pelo município a todos quantos se deslocam aos restaurantes aderentes, para apreciarem o Arroz de Lampreia à moda de Penacova.