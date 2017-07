Fundação Oriente Museu

Em fotografia, as viagens de Nuno Lobito a 204 países.

18:15

"Laços - mais do que viajar" em exposição no Museu do Oriente



"Laços – mais do que viajar", a exposição retrospectiva do repórter fotográfico Nuno Lobito, no seu périplo pelos 204 países do mundo, está patente no Museu do Oriente a partir de 21 de Julho.

Dos países por onde passou e de todo o material que recolheu, Nuno Lobito fez uma seleção de 83 fotografias para, em conjunto com o documentário "Laços – mais do que viajar", fornecer um testemunho genuíno das experiências vividas, com cada uma das imagens a contar uma história e avivar uma memória. Ao impacto técnico, artístico e documental, acresce a cada fotografia a força das emoções que o autor experienciou.

Para o repórter fotográfico, as fotografias selecionadas para esta exposição representam "mais do que belas imagens: a riqueza humana e a expressão de cada cultura. O mundo é feito de pessoas e são as suas vidas e emoções que incessantemente procurei captar. Por isso, cada fotografia encerra uma história. Há sorrisos que não se esquecem, há cenários que nos ficam cravados na alma. Criam-se laços que perduram para além do espaço e torna-se inevitável trazer comigo um pouco daqueles com que me cruzei".

A exposição está patente até 22 de Outubro, com visitas guiadas por Nuno Lobito a acontecerem na última sexta-feira de cada mês.



Exposição

"Laços – Mais do Que Viajar", retrospectiva de Nuno Lobito

Inauguração | 20 de Julho | 18.30

Até 22 de Outubro

Horário: terça-feira a domingo | 10.00-18.00 (à sexta-feira o horário prolonga-se até às 22.00, com entrada gratuita a partir das 18.00)

Preço: 6€

Visitas guiadas com Nuno Lobito

28 de Julho, 25 de Agosto, 29 de Setembro e 13 de Outubro 18.30

Gratuito, mediante inscrição

Participantes: máx. 25 por visita

Informações adicionais para a Comunicação Social:

Margarida Pereira

961 334 957

margaridapereira@lpmcom.pt