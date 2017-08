Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GD Fabril / AUTO KUATRUS Futsal

A equipa sénior de Futsal do Grupo Desportivo do Fabril será inscrita na Liga Sport Zona

18:19

Foi assinado um protocolo entre o Grupo Desportivo Fabril e os responsáveis da secção do Futsal, em que o Clube concedeu a responsabilidade e autonomia dos direitos de administração e gestão de todos os escalões da modalidade. A equipa sénior de Futsal do Grupo Desportivo do Fabril será inscrita na Liga Sport Zona (1*Divisão) com a designação de Grupo Desportivo Fabril / AUTO KUATRUS.



O acordo foi assinado entre a direção do Clube, representado pelo seu presidente, sr. Faustino Mestre e os actuais responsáveis da secção de futsal, Srs. António Sanguinette, Paulo Carvalheira, Paulo Papa e Fernando Paiva.