Gerações unidas na Caparica pela música e pelas ondas! Caparica a caminho do World Tour!

A WSL aposta na Caparica com provas de Longboard M/F, juniores e 2 provas do circuito mundial de qualificação de surf.

17:44

De entre os nomes já inscritos, destaque para o ex-campeão nacional Pedro Henrique."É ótimo Surfar perto dos Amigos" assegura Pedro Henrique!Para Pedro Henrique, esta prova pode ser mais um passo na caminhada para a requalificação no World Tour, em que o surfista militou em 2006, ainda pelo Brasil, o seu país de origem."É ótimo ter uma prova em casa. porque é ótimo surfar perto dos amigos mas também porque é uma etapa em que posso competir e somar pontos para o tour sem gastar muito dinheiro. E isso, para um surfista com poucos apoios como é o meu caso, é muito importante", desabafa Pedro Henrique.Por seu turno João Kopke, surfista que se tem dedicado ultimamente muito mais à vertente de blogger/ contador de histórias e protagonista de documentários à volta do surf, diz que a competição é uma boa oportunidade para "afiar o surf":?"É verdade que neste momento da minha vida, a competição não é o mais importante", confessa Kopke, salvaguardando: "Mas sempre adorei a competição, fui campeão em todos os escalões de formação e vou entrar para, quem sabe, fazer uma ‘gracinha’."Um evento cujas características são únicas, e o subir de patamar em 2018A quarta edição do Caparica Primavera Surf Fest marca a idade adulta de um festival que ganhou a aposta de devolver a Caparica ao centro das atenções do surf nacional e internacional. Miguel Inácio, responsável da produção desportiva do Caparica Primavera Surf Fest desde a sua primeira edição, congratula-se pelos frutos do trabalho:"Este é mais um ano em crescendo para o Caparica Primavera Surf Fest no que diz respeito ao seu cartaz desportivo. Falamos de um evento que consegue congregar todas as disciplinas da World Surf League, Longboard, Surf e juniores, masculino e feminino, quase todos os circuitos nacionais da Federação Portuguesa de Surf [com exceção do skimboard e bodyboard esperanças] e pela primeira vez, uma etapa do Europeu de Bodyboard. Isto, sem contar com as demonstrações, provas de exibição, etc. É um evento como há muito poucos no Mundo e que só é possível graças às inigualáveis condições da Costa da Caparica para a prática dos desportos de ondas."Atenção Bodyboard! Os 3 Wildcards são: Hugo Pinheiro, David Rafachinho e Rodrigo Carrajola!Miguel Gomes / ASCC e responsável pela atribuição dos Wildcards do Caparica Primavera Surf Fest 2018, após um apurado processo conduzido pelo próprio, comunicou a sua seleção. Assim, estamos em condições de anunciar os "wildcards" para as provas presentes no Caparica Primavera Surf Fest 2018 de Bodyboard.Carlão, Jimmy P, TNT e em DJ Set: Sam The Kid com Dj Big. Todos artistas com provas mais que dadas no terreno do hip hop nacional, com carreiras longas e sólidas, mas que são avidamente seguidos pelas novas gerações.Todos jogam em casa neste Caparica Primavera Surf Fest: ou porque conhecem bem a zona, casos de Carlão e TNT que são, muito literalmente, filhos da margem Sul, ou porque comunicam naturalmente com o público hip hop. Na sexta feira, dia 30 de março, todos vão subir ao palco e oferecer a sua arte, feita de rimas e de batidas, a um público de múltiplas gerações que, no entanto, se reconhece perfeitamente na música que todos fazem.Viver para sempre a Caparica, com Carlão!?O Artista promete estrear temas do novo álbum!Carlão, que conhece bem o público da Caparica, nunca esconde a emoção que é jogar em casa: "eu e este público conhecemo-nos muito bem, crescemos juntos, por isso mesmo há sempre uma emoção muito particular nestas apresentações do lado de cá do rio", confessa o veterano. O seu público vai, certamente, poder aplaudir o já incontornável "Viver Para Sempre", tema que conta com clip rodado nas ruas de Almada e cujo sample de Bulimundo, lendas da música de Cabo Verde, apela a gente de todas as idades, mesmo os que têm suficientes anos nos ombros para se lembrarem do original que foi aqui samplado por Boss Ac.Filho prodígio do concelho de Almada faz a sua estreia no Caparica Primavera Surf Fest. TNT e Mello D juntos!Quem também conhece Almada de ginjeira é TNT, o homem forte da Mano a Mano, editora que tem colocado a margem Sul no mapa hip hop nacional com importantes lançamentos de artistas como Nerve, Blasph ou, obviamente, do próprio TNT que vai levar o seu disco Menino de Ouro para o palco com um espetáculo especial que inclui "Pro Bono", o seu mais recente single que acaba de merecer lançamento de vídeo."... essa diversidade toda", explica ainda TNT, "permite que alguém como eu possa abrir uma noite e fazer uma primeira parte". "Uma honra", conclui o veterano da margem sul que já contou que quer ter ao seu lado neste concerto o também veterano Melo D. E uma vez que no seu álbum há uma participação de Carlão tudo poderá, portanto, acontecer.Gerações unidas na Caparica!Verdadeira dupla de peso a fechar a noite com os melhores clássicos do Hip Hop!Sam The Kid não esconde a felicidade que sente ao olhar para um cartaz onde todos estes nomes ganham lugar: "...fico feliz por ver cada vez mais espaço para os representantes da nossa cultura", explicou-nos. "E há espaço para os artistas das diferentes sensibilidades do hip hop, não são só os de um género ou outro". Sam The Kid apresenta-se na sua habitual dupla com DJ Big, nome de outra geração que tem, no entanto, uma carreira muito firme a agitar as mais exigentes pistas de dança nacionais, sempre com skill elevado e seleções certeiras.O fenómeno volta à Caparica com novo trabalho na bagagem!Jimmy P concorda e fala no hip hop como "um fenómeno de massas" que abre muitos espaços nos festivais. "Vai ser bom perceber como vai o pessoal reagir às novas sonoridades que eu ando a experimentar", adiantou ainda o rapper de "Sempre que Acordares", mega hit que certamente vai levar o público da Caparica ao rubro.Mais informações, fotografias e vídeos: https://drive.google.com/open?id=19aZjmae81JcZWM1J7NVw9eGtakBecIIU