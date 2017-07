GULOSO lança gama de tomate biológico do Ribatejo

Preparado com Tomate de Agricultura Biológica, 100% nacional

Preparado com Tomate de Agricultura Biológica, 100% nacional, a nova aposta da marca portuguesa apresenta-se ao mercado com embalagens sustentáveis Tetra Pak.

Tomate é 100% português, colhido nos campos do Ribatejo

Produto não tem conservantes, glúten, lactose ou OGM

Tomate Biológico em Concentrado e em Pedaços vão estar disponíveis em embalagens Tetra Brik Asseptic® 125ml slim e Tetra Recart® 390gr Mid, respetivamente

A melhor seleção de tomate biológico chega agora à mesa dos consumidores portugueses e é a base de GULOSO BIOLÓGICO, a nova gama de produtos de tomate GULOSO, disponível em quatro referências: Polpa de Tomate, Tomate em Pedaços, Concentrado de Tomate, e Ketchup.

A nova gama GULOSO traz aos cozinhados o sabor puro da natureza, sem conservantes, ou outros aditivos. Sem glúten, sem lactose, sem organismos geneticamente modificados.

As novas embalagens estão identificadas com o selo "Biológico" e a respetiva certificação do Ecocert, o organismo de controlo e certificação para a agricultura biológica.

O Tomate, a base do portfólio da GULOSO, é um fruto que nutricionalmente merece atenção, pela ação fundamental na prevenção de doenças cancerígenas, cardiovasculares, ósseas, da diabetes, e na regulação do organismo. Desperta ainda interesse pela sua versatilidade na cozinha. Com ele preparam-se as mais variadas iguarias equilibradas, desde entradas, a sopas, pratos principais e até mesmo sobremesas.

O Tomate GULOSO é 100% português, colhido nos campos do Ribatejo. A marca é líder de mercado e está há mais de 70 anos no topo das preferências dos consumidores portugueses. A excelente aceitação dos produtos GULOSO no mercado deve-se ao forte compromisso da marca com a qualidade e inovação, baseada em rigorosos métodos de controlo que acompanham o processo produtivo, desde o campo até ao produto final.

A nova gama GULOSO BIOLÓGICO apresenta Concentrado de Tomate Biológico e Tomate Biológico em Pedaços embalados, respetivamente, nas embalagens Tetra Brik® Aseptic Slim e Tetra Recart®, da Tetra Pak. Estas embalagens permitem ao consumidor que procura soluções mais sustentáveis optar por embalagens que reduzem a pegada de carbono.

O Tomate Biológico em Pedaços em embalagem Tetra Recart® de 390 gramas mantém o sabor natural durante 24 meses, sem utilização de conservantes, nem necessidade de refrigeração antes da abertura.

A embalagem Tetra Recart® da Tetra Pak é a mais indicada para o enchimento de alimentos sólidos, como produtos de tomate inteiro ou em pedaços, vegetais, feijões, sopas, molhos ou produtos pré-preparados. O sistema de abertura fácil da Tetra Recart® torna a utilização da embalagem mais cómoda e segura, permitindo voltar a fechá-la com facilidade, caso não se utilize todo o produto de uma só vez. Depois de aberta, a embalagem deve ser guardada no frigorífico para uma boa conservação do alimento.

A embalagem oferece ao consumidor maior comodidade e segurança - é mais leve, mais fácil de transportar e de arrumar na despensa, mais fácil e segura de abrir, sem perigo de quebra ou dano.

O Concentrado de Tomate Biológico é embalado no formato Tetra Brik® Aseptic Slim, de 125 ml. Este formato de embalagem da Tetra Pak é mais cómodo para o consumidor, permitindo ainda economizar energia e recursos na produção e distribuição. A Tetra Brik® Aseptic Slim (TBA) é a solução mais prática e protetora do ambiente, e oferece ao consumidor a dosagem mais adequada ao preço mais económico.

A Tetra Recart®, bem como a Tetra Brik® Aseptic Slim, é composta maioritariamente por cartão, um recurso renovável. O selo do FSC® (Forest Stewardship Council®) garante que o cartão é proveniente de florestas geridas de forma responsável e de outras fontes controladas.

Para Joana Araújo, responsável de marketing da GULOSO, "A nutrição e a alimentação saudável são preocupações cada vez mais presentes nas escolhas dos consumidores e essa já é uma das vantagens do Tomate GULOSO". "Esta nova gama de tomate biológico, vem reforçar a nossa oferta e cumprir a missão de ajudar com gosto, a confecionar refeições saudáveis e saborosas, sem despender muito tempo", diz.

"Na Tetra Pak temos cada vez mais a consciência de que os consumidores são mais informados e procuram constantemente novos produtos e formatos que lhes ofereçam alternativas mais saudáveis e sustentáveis. As embalagens da Tetra Pak obedecem a tais critérios, sendo maioritariamente compostas por cartão, um recurso renovável. Por outro lado, questões que se prendem com funcionalidade e comodidade são mais valias presentes no portfólio da Tetra Pak e que se encontram nestas duas soluções em específico", refere Renata Costa, responsável de marketing da Tetra Pak em Portugal.