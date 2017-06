Há fados e canções, baladas e sambas, bossas e tanto mais n'O Sol da Caparica!

Finalmente há António Zambujo, outra voz que tem levado Portugal pelo mundo fora e que vai universalizando a nossa língua enquanto namora com o cancioneiro brasileiro, como acontece no trabalho que vai levar ao Sol da Caparica, Até Pensei Que Fosse Minha, em que homenageia Chico Buarque. Quando "aterrar" na Caparica, o autor dessa homenagem que é também a voz de Rua da Emenda, o álbum do grande êxito "Pica do 7", terá na bagagem recordações do Japão onde irá apresentar-se para três concertos durante o mês de Julho, em Hyogo e Tokyo, incluindo uma passagem pelo cartaz do enorme World Jazz Festival. O concerto n’O Sol da Caparica será o primeiro depois da viagem ao país do sol nascente.



Carlos do Carmo! Imperdível no Sol da Caparica!

O fadista que gravou o clássico Um Homem na Cidade apresenta-se no segundo dia d’O Sol da Caparica, a 11 de agosto, ocasião rara e por isso mesmo imperdível para ver um dos maiores tesouros da canção portuguesa no ambiente de um festival.



A propósito da próxima edição de Debaixo da Língua, o livro de conversas sobre a relação do português com a música que o jornalista Rui Miguel Abreu assina, Carlos do Carmo revelou-nos um par de importantes ideias. "Neste momento da minha vida, e exceção feita à minha família e amigos, o palco é a coisa mais fascinante que eu tenho", confessou. "Eu adoro o palco, não porque me exibo, mas porque partilho. E como já vivi um bocado de vida, tenho assistido às metamorfoses dos públicos, o modo como o público se concentra, ou não. E constato com muita felicidade uma coisa: o público que vem aos meus concertos, vem para se concentrar. E devo dizer que apanho três faixas etárias: avós, pais e filhos". Será, certamente, assim n’O Sol da Caparica.



+informações em:



Carlos do Carmo e Mariza são os grandes embaixadores do Fado, Património Imaterial distinguido pela Unesco, no festival que celebra todos os tons e sotaques da língua portuguesa. Mas António Zambujo ou Teresa Salgueiro também têm lugar num cartaz que procura outros caminhos para o cantar português.A embaixadora da cultura portuguesa no mundoMariza, outra grande embaixadora no mundo da nossa língua e do nosso património imaterial, subirá ao palco principal d’O Sol da Caparica, um dia antes, a 10 de agosto, outra oportunidade soberana para se fazer silêncio porque se vai cantar e de que maneira fados como "Rosa Branca" ou "Ó Gente da Minha Terra". Sucessos maiores de uma carreira que tem recolhido aplausos nas mais importantes salas do mundo.Grande Horizonte na Caparica!Teresa Salgueiro também se apresenta no cartaz 2017 d’O Sol da Caparica. A vocalista original dos Madredeus, grupo com que deu a volta ao mundo nos anos 90, também tem uma fulgurante carreira a solo,que em 2016 rendeu mais um excelente álbum de originais - O Horizonte - trabalho que certamente será apresentado neste Sol da Caparica, juntamente com outros grandes temas da sua notável carreira.