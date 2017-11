Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

In-store media inicia a gestão do maior ecrã digital de Portugal

A in-Store Media será a agencia responsável pela comercialização do maior ecrã digital de Portugal.

Com 200m2, estará dedicado exclusivamente à promoção das acções do El Corte Inglés e das marcas à venda no grande armazém de Lisboa.



O maior ecrã gigante digital de Portugal, foi instalado pelo El Corte Inglés, com uma área de exibição de 200m2. A In-Store Media, empresa multinacional líder em shopper marketing, é a responsável pela sua gestão.



Para além da dimensão, este ecrã tem outras características que o tornam único. O seu formato côncavo, com 28,5 metros de diâmetro, que acompanha a montra frontal da loja, e as especificações da tecnologia avançada LED que utiliza, vão tornar este suporte numa das melhores experiências multimédia outdoor da cidade de Lisboa.



Localizado na fachada principal do edifício de Lisboa da cadeia espanhola, o ecrã digital anunciará apenas produtos à venda ou expostos nas lojas El Corte Inglés. A in-Store Media será responsável em exclusivo pela gestão comercial deste espaço publicitário, visível de uma das principais avenidas da cidade. Segundo Nuno Saraiva de Ponte, Director-Geral da in-store Media, "a lona impactará não só os 750.000 visitantes mensais do Grande Armazém, como também todo o tráfego pedonal e automóvel que transita nas imediações do centro". "Para as marcas é um elemento publicitário super-premium que lhes é oferecido pela in-Store Media, permitindo-lhes destacarem-se pela dimensão publicitária do anúncio, pela sua exclusividade e pela novidade que o suporte em sí constitui" conclui.



O El Corte Inglês de Lisboa é um ponto de referência para lazer e compras na capital e conta, no seu interior, com 13 andares dedicados à moda, tecnologia e restauração. O mesmo edifício possui também 14 das melhores salas de cinema em Lisboa.



Sobre o Grupo in-Store Media

Criado em 1998, o Grupo In-Store Media tem como objetivo ajudar as marcas a alcançar os consumidores no momento mais decisivo do processo de compra: quando está na loja. O consumidor está exposto a mais de 3.000 mensagens publicitárias diárias, mas está provado que o melhor momento para comunicar, o momento de maior recetividade e menos intrusivo - uma vez que toda a informação representa um valor agregado para escolher o produto final - é no ato de compra.

Atualmente, a empresa está presente em 9 mercados, em 3 continentes, trabalha com 57 retalhistas e administra mais de 2.500 campanhas anuais em mais de 5.200 pontos de venda.

A equipa da in-Store Media tem mais de 100 pessoas em todo o Mundo, 10% das quais trabalham o mercado português.