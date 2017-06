INDEG-ISCTE abre portas a futuros alunos para sessão de esclarecimento

SOBRE O INDEG-ISCTEO INDEG-ISCTE e´ a primeira escola de nego´cios de Portugal. Pioneiro na associac¸a~o universidade-empresas, o INDEG-ISCTE e´, desde a sua fundac¸a~o, um centro de excele^ncia na formac¸a~o de executivos. Ao longo da sua existência tem vindo a antecipar os desafios que se colocam a` gesta~o das organizac¸o~es, explorando temas inovadores e concebendo soluc¸o~es impactantes no desenvolvimento de executivos e na obtenc¸a~o de organizac¸o~es de excelência. Acima de tudo, procura construir relacionamentos de longo prazo com as organizações, implementando soluções que reflitam a profundidade da sua experiência no âmbito da gestão. A reputação conquistada pelo INDEG-ISCTE ao longo dos anos permitiu-lhe alcançar um papel marcante na qualificação de milhares de executivos, mais do que qualquer outra entidade no país.Mais informações em: www.indeg.iscte-iul.pt