Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Interdesign Hotels começa o ano conquistando as Maldivas e o Dubai

A Interdesign Hotels começou o ano de 2018 com dois importantes negócios realizados nas Maldivas e no Dubai

11:24

A Interdesign Hotels começou o ano de 2018 com dois importantes negócios realizados nas Maldivas e no Dubai e que contribuem para a consolidação do processo de internacionalização da empresa e a sua afirmação como um importante fornecedor na área de negócio do Hotel Contract. Os contratos foram fechados com duas companhias hoteleiras internacionais - com o grupo independente Carpe Diem e a cadeia Park Regis Hotels e prevêem o fornecimento de mobiliário 100% português para hotéis situados em dois dos destinos turísticos mais emblemáticos do mundo.



O novo hotel Park Regis Business Bay está situado no Dubai e terá 208 quartos. A abertura está prevista para Abril de 2018. Já o projeto da marca independente CarpeDiem vai ser erguido numa ilha privada das Maldivas. Com abertura agendada para Maio de 2018, o hotel contempla 132 quartos.



Hélder Silva, CEO da Interdesign, afirma que os negócios contratualizados neste início de 2018 são o resultado da diversificação estratégica do modelo de negócio do nosso grupo de empresas e representa uma aposta determinada em ter uma posição negocial forte e eficaz nesta área de negócio.



Estes 2 contratos são apenas uma pequena parte do painel de negócios que temos em curso tanto a nível internacional como a nível nacional. E estamos neste momento a finalizar várias negociações de contratos de fornecimento para Hotel Contract e com toda a certeza confirmarão uma forte visibilidade da qualidade não só da nossa marca, como do mobiliário português".



Alvaro Socrates, General Manager do CarpeDiem Resorts, esta parceria com a Interdesign não teve apenas haver com a qualidade de mobiliário português mas também e fundamentalmente com a capacidade da equipa de "Concept Design" em desenvolver de uma forma muito criativa e competente a imagem exclusiva que pretendíamos na nossa ilha privada nas Maldivas.



Grupo empresarial Interdesign:



A Interdesign nasceu há 15 anos em Rebordosa, pelas mãos dos irmãos Silva e Carla Silva e tem como core business, a conceção, produção e montagem de mobiliário 100% português. Atualmente, a Interdesign tem 12 lojas em Portugal e três no estrangeiro: Londres, Luanda e Talatona.