Joalharia, haiku, pintura chinesa e origami

Workshops criativos no Museu do Oriente

17:38

Criar jóias em cerâmica inspiradas no Oriente, poemas haiku, pinturas chinesas e origamis arquitectónicos, são os desafios do Museu do Oriente para o mês de Novembro, em vários workshops inspirados nas artes tradicionais asiáticas.



Dividido em três sessões, a 6, 13 e 17 de Novembro, o workshop de jóias em cerâmica ensina as bases para a criação de pequenos objectos personalizados, inspirados em pormenores e fragmentos de obras do Museu do Oriente e, também, em motivos de porcelana chinesa. Os participantes vão aprender a modelar e decorar uma diversidade de peças a aplicar em pendentes, brincos, pregadeiras, anéis, fios ou pulseiras à sua escolha. As peças são moldadas em diferentes barros numa primeira fase e, depois de chacotadas, são decoradas com vidrados e vidros de efeito.



"O que é o haiku?" é o que explica a especialista em cultura e literatura japonesa, Leonilda Alfarrobinha, no workshop que decorre nos dias 11 e 18 de Novembro. Em duas sessões, os participantes ficarão a conhecer melhor esta prática, que é em si também um estilo de vida e um meio de auto-conhecimento. Haverá ainda oportunidade de ler e interpretar poemas haiku clássicos e modernos e experimentar a escrita desta forma poética.



Também nos dias 11 e 18, o workshop de iniciação à pintura chinesa pretende divulgar os materiais e as técnicas específicas desta forma de arte, os traços essenciais e a forma de os executar. Muito diferente da pintura ocidental, a pintura chinesa não pretende criar uma cópia fiel da realidade, mas sim representar a sua essência, procurando os traços mais característicos do modelo, sem entrar no pormenor.



Os modelos do mestre origamista Masahiro Chatani estão em destaque no workshop de origami arquitectónico que se realiza a 17 de Novembro. Esta técnica, que combina princípios de construção do origami e do kirigami, determina que o papel seja cortado num determinado padrão de ripas, ou secções, que depois é dobrado e levantado numa espécie de pop-up, tornando as peças tridimensionais. Com uma simples folha de papel, os participantes serão desafiados a reproduzir elementos arquitectónicos e figuras geométricas criadas por Masahiro Chatani, partindo de práticas japonesas de corte e dobragem.



Workshop "Jóias em cerâmica inspiradas no Oriente"

6, 13 e 17 de Novembro

Com Ana Cordovil e Ana Ferreira

6 e 13 de Novembro | 18.00-20.30

17 de Novembro | 18.00-19.30

Preço: 80 € (inclui todos os materiais à excepção dos suportes)

Participantes: mín. 12, máx. 15



Workshop "O que é o haiku?"

11 e 18 de Novembro

Com Leonilda Alfarrobinha

Horário: 10.15-12.15

Preço: 25 € (duas sessões)

Participantes: mín. 10

M/16 anos



Workshop de iniciação à pintura chinesa

11 e 18 de Novembro

Com Mário Kong

Horário: 10.00-13.00

Preço: 45 €

Público-alvo: estudantes de Artes e público em geral

Participantes: mín. 12, máx. 15



Workshop Origami Arquitectónico – modelos de Masahiro Chatani

Com Constança Arouca

17 de Novembro

Horário: 15.00-17.00

Preço: 20 €

Participantes: mín. 10, máx. 15

M/16 anos