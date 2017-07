Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teatro musical - Karl Valentin Kabarett

De 13 a 23 de Julho

Várias peças curtas de Karl Valentin, um dos grandes mestres da comédia do século xx, com o repertório musical popular alemão, pela voz de um coro polifónico de atores/cantores e da KARL VALENTIN ORCHESTER.



Marido - O homem que hoje queria comprar o jornal de ontem, sempre conseguiu?

Mulher - Conseguiu, sim, eu dei-lho.

Marido - O de ontem?

Mulher - Não, o de hoje.

Marido - Mas ele queria o de ontem.

Mulher - O de ontem, eu já não o tinha, e então dei-lhe o de hoje.



O Jornal de Ontem, Karl Valentin

textos KARL VALENTIN

tradutores: ALMEIDA FARIA, JORGE SILVA MELO, LUÍZA NETO JORGE, MARIA ADÉLIA SILVA MELO

encenação: RICARDO NEVES-NEVES

direção musical: RITA NUNES

elenco: ELSA GALVÃO, FERNANDO GOMES, JOANA CAMPELO, JOSÉ LEITE,

MÁRCIA CARDOSO, RAFAEL GOMES, RITA CRUZ, SÍLVIA FIGUEIREDO,

TADEU FAUSTINO, TÂNIA ALVES e VÍTOR OLIVEIRA

produção TEATRO DA TRINDADE INATEL, FESTIVAL DE ALMADA e TEATRO DO ELÉCTRICO



13 > 23 JUL

SALA EÇA

QUI a SÁB 21h30

DOM 16h30

m6