Leonor Freitas galardoada com prémio especial

Leonor Freitas, foi galardoada no passado dia 14 de Janeiro, com o Prémio Especial: 10 Anos de Revista Paixão Pelo Vinho. O prémio foi atribuído pela redação da revista, pela dedicação demonstrada ao longo de todos estes anos a área dos vinhos, pelo seu empenho, grande paixão, e entrega com vista ao sucesso alcançado. A responsável da Casa Ermelinda Freitas, a grande impulsionadora desta famosa empresa, que já conta com mais de 700 prémios ganhos a nível nacional e internacional, recebe assim mais uma importante distinção, de entre as muitas que já recebeu pela sua atividade empresarial. A grande visão, capacidade de desenvolvimento, e evolução que Leonor Freitas, tem demonstrado ao longo de todos estes anos têm permitido que a Casa Ermelinda Freitas seja a casa de vinhos que mais evoluiu nos últimos 10 anos em Portugal, tendo assim contribuído para o prestigio e reconhecimento dos vinhos da Península de Setúbal. Sabemos de antemão que para 2017, os consumidores vão ter oportunidade de ser presenteados com novidades que como esta casa já nos habituou, será certamente mais um reforço de bons produtos com a melhor relação qualidade preço.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito