Liberty Seguros tem Unidade Móvel de Apoio ao Cliente

Nesta fase, aguardarmos que o esforço árduo dos bombeiros e entidades envolvidas no combate aos fogos consiga dominar o cenário devastador que atinge o território nacional.

Perante uma tragédia inigualável em Portugal, a Liberty Seguros apresenta as suas condolências aos familiares das vítimas que perderam a vida bem como os que viram os seus bens fustigados pelas chamas nos concelhos de Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera neste fim de semana.A situação está a ser acompanhada com regularidade pela Liberty Seguros no local e, assim estejam reunidas as condições de segurança e as autoridades o permitam, será deslocada uma Unidade móvel de Apoio ao Cliente para as regiões afetadas. A Unidade Móvel e os representantes Liberty Seguros estarão disponíveis para qualquer esclarecimento no âmbito das perdas de familiares e bens móveis e imóveis.Esta presença no terreno pretende assim ajudar os nossos clientes afetados a retomar a normalidade tão breve quanto possível, identificando os casos no próprio local e acelerando os processos e pagamento de indemnizações.A Liberty Seguros já manifestou também o apoio às autoridades locais para colmatar as necessidades dos meios envolvidos bem como das populações vítimas desta catástrofe.