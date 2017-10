O Mercado de Vinhos do Campo Pequeno está de volta entre 20 e 22 de Outubro

18:32

O Mercado de Vinhos do Campo Pequeno está de volta entre 20 e 22 de Outubro, na sua 6ª edição. A comemorar 125 anos de existência, a praça lisboeta foi brindada com uma adesão muito grande ao evento por parte dos expositores, tendo esgotado a sua lotação com um mês de antecedência e registado um número de pedidos de inscrição largamente superior à capacidade.

A CVRTejo é a região convidada, beneficiando de um destaque especial naquele que é considerado um dos mais importantes eventos do panorama vitivinícola nacional para apoio de pequenos e médios produtores, onde irá apresentar vinhos empolgantes e estilos diferenciados, oferecendo ao consumidor qualidade a bom preço. A região do Tejo segue-se ao Algarve, que se apresentou na edição anterior com um conjunto de produtores estreantes na iniciativa e que, dado o sucesso que registou, vai repetir a experiência.

Para além desta novidade, o Mercado de Vinhos vai contar ainda com a estreia da realização do 4º Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola, em parceria com a Associação de Escanções de Portugal, que se destina a Produtores e Cooperativas de todas as regiões vitivinícolas do país e oferece aos expositores do Mercado de Vinhos condições especiais de participação na iniciativa.

Durante três dias, os visitantes poderão provar e comprar uma vasta selecção dos melhores vinhos portugueses das várias regiões representadas no certame: Açores, Alentejo, Algarve, Bairrada, Beira Interior, Dão, Douro, Lisboa, Península de Setúbal, Tejo, Trás os Montes, Vinho Verde, bem como espumantes.

Mas a gastronomia não foi esquecida. Cegarrega, produtores de queijos de Sousel, vão dar a conhecer e a provar um conjunto de produtos nacionais de pequena produção mas de grande qualidade. Em estreia contamos com a marca DoMonte, que se destaca com a perdiz de escabeche ou o chouriço de veado, entre outras especialidades de caça. Ainda de realçar os maranhos do Dom Iguarias, com o verdadeiro sabor da Beira Baixa. Numa vertente biológica, a Mother Bio, que apresenta o arroz com curcuma e legumes ou a granola de cacau e lima, e ainda…compotas, chutneys, patés, chocolates, alheiras, presuntos e doçaria, numa mostra de verdadeiras delícias.

O evento levará a cabo um conjunto de iniciativas ligadas ao vinho. O BYOB permitirá que o visitante compre o vinho no Mercado e o leve para ser consumido num dos restaurantes do Campo Pequeno, sem qualquer custo. Por outro lado, Sábado e Domingo, terá lugar um circuito acompanhado com a Wine Educator Teresa Gomes, que fará a visita aos expositores, para partilha de histórias de vinho, acompanhadas por provas comentadas.

"A adesão espectacular que o Mercado de Vinhos teve este ano e que excedeu completamente as nossas expectativas, só pode significar que o percurso que temos feito para proporcionar aos pequenos produtores um espaço de visibilidade, e aos visitantes um espaço de descoberta, está a cumprir em pleno com o seu objectivo. O Mercado de Vinhos assume-se cada vez mais como o evento de referência do mercado vitivinícola nacional.", refere Vasco Cornélio, Director de Eventos e Espectáculos do Campo Pequeno.

"É com grande orgulho que colaboro nesta iniciativa tão importante para apoiar a divulgação do vinho e promover o negócio e o networking entre todos os agentes do mercado: produtores, escanções, restauradores e todos os visitantes que apreciam vinho", comentou Teresa Gomes, Wine Educator da House OF Wines.

O Mercado de Vinhos é uma organização conjunta do Campo Pequeno e da House OF Wines e funciona entre as 15:00h e as 22:00h no dia 20, entre as 12:00h e as 22:00h dia 21, e entre as 12:00h e as 20:00h dia 22 de Outubro. O bilhete de entrada tem um valor de 3€ sem copo e de 6€ com copo.



Sobre o Campo Pequeno

Construído em 1892 sob um projeto do arquiteto Dias da Silva, o Campo Pequeno é um ícone da cidade de Lisboa e um dos mais notáveis edifícios de estilo neoárabe de Portugal. Com a reconversão concluída em 2006, o Campo Pequeno transformou-se numa sala polivalente, onde tanto podem ter lugar corridas de toiros como concertos, bailados ou eventos corporativos.

O Campo Pequeno conta com um centro comercial com 60 lojas, 20 restaurantes, 8 salas de cinema e um supermercado. Situado numa artéria principal da cidade de Lisboa, é servido por uma ampla rede de transportes, entre os quais o metropolitano, com saída direta para a área comercial e ainda um amplo parque de estacionamento subterrâneo com capacidade para 1.250 automóveis.



Sobre a House OF Wines

A House OF Wines é uma empresa especializada na representação e distribuição de vinhos e espumantes. Tem como missão promover marcas, criar os palcos para dar a conhecer as pessoas que produzem os vinhos e as suas histórias, bem como as especificidades das várias regiões vinícolas. Para além da distribuição, oferece um conjunto de serviços que ajudam à divulgação do vinho como sejam, eventos e mercados de vinhos, aconselhamento profissional para elaboração de cartas de vinhos, harmonização de vinhos com comida, e formação vínica.