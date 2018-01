Metropolitana no Museu do Oriente

14 de Janeiro a 24 de Março | Gratuito

Os "impressionismos" de Debussy e Freitas Branco, os quartetos de Haydn e Brahms e obras para quintetos de metais, são as propostas dos Solistas da Metropolitana para o ciclo de concertos que se inicia no Museu do Oriente, a partir de 14 de Janeiro.No dia 20, são os alunos do Conservatório de Música da Metropolitana que sobem a palco para interpretar os clássicos Disney, num espectáculo para toda a família.Os concertos são de entrada livre, mediante levantamento de bilhete no próprio dia, no Museu do Oriente.Programa:IMPRESSIONISMOS: DEBUSSY, FREITAS BRANCORomeu Madeira [violino], Francisco Sassetti [piano]14 de Janeiro, domingo16.00Gratuito mediante levantamento de bilhete no próprio diaM/6Duração: 75’ sem intervaloC. Debussy [1862 – 1918] | Sonata para Violino e Piano em Sol Menor, L. 140L. Freitas Branco [1890 – 1955] | Sonata para Violino e Piano N.º 1CONCERTO DISNEY | CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA METROPOLITANA20 de Janeiro, sábado17.00Gratuito mediante levantamento de bilhete no próprio diaM/6Duração: 75’ sem intervaloQUARTETOS DE HAYDN E BRAHMSAlexei Tolpygo, Ágnes Sárosi [violinos], Irma Skenderi [viola], Nuno Abreu [violoncelo]11 de Fevereiro, domingo16.00Gratuito mediante levantamento de bilhete no próprio diaM/6Duração: 75’ sem intervaloJ. Haydn [1732 – 1809] | Quarteto de Cordas, Hob.III:36, Op. 20/6J. Brahms [1833 – 1897] | Quarteto de Cordas N.º 2, Op. 51/2AO SOM DOS METAISSérgio Charrinho, Nuno Tiago [trompetes], Rodrigo Carreira [trompa], Reinaldo Guerreiro [trombone], Adélio Carneiro [tuba]24 de Março, sábado16.00Gratuito mediante levantamento de bilhete no próprio diaM/6Duração: 75’ sem intervaloObras para Quinteto de Metais