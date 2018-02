Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MK Premium dá um salto com a abertura de dois dos primeiros escritórios em Portugal

A gestão patrimonial de activos imobiliários, exporta o seu modelo de negócios a Lisboa e Porto.

15:43

Quatro meses depois da abertura do escritório de Madrid, MK Premium dá um salto internacional no início de 2018, com a inauguração das suas duas primeiras delegacões em Portugal, concretamente nas cidades de Lisboa e Porto. Uma operação pela qual a empresa prevê um faturação próxima de 7 milhões de euros no final deste ano fiscal nas duas cidades estratégicas, para as quais exportará o seu modelo de negócios, especializado na compra de edifícios em vertical.



"Após a abertura de Madrid no final do ano passado, sentimos a necessidade de avançar para novos mercados, como o português. A eleição do Porto e de Lisboa não foi por acaso. Especialmente na capital portuguesa, existem muitos edifícios únicos, alguns dos quais estão vazios há algum tempo e podem ser uma ótima oportunidade de investimento. Com uma taxa de desemprego inferior a 8% e uma recuperação económica crescente, o setor imobiliário ressurgiu no país português, também em áreas privilegiadas com uma demanda importante do mercado residencial de luxo", comenta sobre este assunto Daniel Leiva, socio fundador de MK Premium.



O novo escritório do MK Premium em Lisboa, está localizado num complexo de escritórios modernos, numa das mais importantes artérias comerciais da capital portuguesa: na Avenida da Liberdade, onde a propriedade espera fechar a sua primeira operação imobiliária em breve. Enquanto no Porto, uma das maiores cidades de Portugal, a sede do património espanhol está localizada na Praça Mouzinho Albuquerque.



"Em 2017, MK Premium realizou um importante investimento económico, para impulsionar os planos de expansão, com a finalidade de crescer a nível empresarial. A Empresa nasceu em plena crise imobiliária e conseguiu se adaptar às circunstâncias. Assim que, Portugal, embora seja um novo mercado, graças à nossa experiência esperamos continuar a acrescentar, para expandir o nosso portfólio de propriedades, tanto em Espanha como em Portugal", acrescenta Daniel Leiva.



Não é a única novidade do MK Premium para este ano de 2018, já que, após sua recente experiência na aquisição de dívida hipotecária, com a garantia de duas casas e duas instalações comerciais em Barcelona, a empresa aspira a empréstimos de maior magnitude, como hotéis ou edifícios residenciais, que exigem um investimento mínimo de 5 milhões de euros.



"Nunca anteriormente optamos por crédito bancário e isso permitirá que MK Premium se especialize em uma nova linha de negócios. Embora a nossa experiência pioneira tenha sido com garantia residencial, o nosso objetivo é adquirir ativos hoteleiros e edifícios verticais, a fim de continuar a consolidação no setor imobiliário", acrescenta Daniel Leiva.



Encerramento do ano de 2017

MK Premium encerrou o ano 2017 com um volume de negócios de 15 milhões de euros, depois de investir cerca de 700 mil euros na abertura do escritório de Madrid; além do lançamento das duas sedes de Portugal. Isso representa um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior 2016. Em termos de volume de ativos, MK premium completou um total de 45 transações imobiliárias entre as cidades de Madrid e Barcelona. Um valor que espera superar no final deste ano, com mais de 80 ativos residenciais entre as quatro sedes em Espanha e Portugal.



"O mercado imobiliário está no seu melhor momento. Até ao ano 2017, experimentamos uma fase de crescimento constante, com um aumento da demanda, o que provocou um aumento dos preços, tanto na compra de vivendas, quanto no aluguel residencial. Para este ano, prevê-se que o crescimento seja mais moderado e concentrado em cidades como Barcelona e Madrid. Estas boas perspectivas económicas também se traduzem em um crescente interesse por parte do investidor nacional, embora o estrangeiro permaneça essencial nas grandes transações imobiliárias. Nesse cenário, MK Premium tem como objetivo continuar adicionando neste setor e alcançar o número de centenas de ativos entre as quatro delegações do território peninsular", conclui Daniel Leiva.