Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mundo do Atletismo lança campanha para pagar cirurgia não comparticipada

All House associa-se a esta causa e apela à população em geral.

19:02

Arlindo Fião é um nome bem conhecido e querido por entre a família do atletismo. Dedicou-se durante muito tempo à organização da Meia Maratona de Ovar. Nos últimos dois anos, vem lutando contra um tumor que o impede de trabalhar. Para combater este mal, a única solução é uma cirurgia não comparticipada pelo Sistema Nacional de Saúde e que, para o Arlindo, seria impossível custear. Um grupo de amigos do atletismo que, não podia mais vê-lo assim, decidiu lançar uma campanha de solidariedade para ajudar a resolver o seu problema. Neste âmbito foi aberta uma conta solidária que já conta com alguns donativos. Existe um grupo no facebook (denominado Atletismo Solidário), onde quase diariamente os líderes desta iniciativa divulgam os extratos bancários discriminando os donativos que, vão sendo feitos e assim pretendem fazer até ao dia 1 de Dezembro, dia em que vai decorrer a Caminhada Solidária entre Ovar e a praia do Furadouro (as inscrições poderão ser efetuadas via facebook). Nesse dia, o objetivo é entregar a Arlindo Fião, perante todos os participantes, a verba que necessita para se tratar. O grupo está ainda a recolher vários artigos desportivos: camisolas autografadas de futebol (Chelsea, Sporting, Braga, etc), de atletismo (Alvelos NAC, Benfica, Sporting, Maia, entre outros, incluindo a seleção de Portugal) e até de ciclismo (Katusha), que serão leiloadas nesse dia.



Várias empresas estão a associar-se a esta causa. A All House é uma delas e a Administração desta empresa decidiu lançar este apelo a todos os que possam ajudar de alguma forma a unir-se a uma causa tão nobre fazendo seu o mote do grupo de amigos de Arlindo: «Hoje é o Arlindo, amanhã pode ser um de nós.».



Campanha «Vamos ajudar o Arlindo Fião»





IBAN: PT50.0018.0003.4583.9156.02020

Nome da conta – Ajudem o Arlindo

Banco – Santander Totta

Nib: 0018.0003.4583.9156.02020

Conta: 000345839156020