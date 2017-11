No próximo fim-de-semana, a Gastronomia e as Bebidas do Centro mostram-se em Coimbra

A entrada é gratuita

O evento vai mostrar e, sobretudo, dar a provar, o que de melhor se produz na região Centro, durante 2 dias, na PRAXIS – Fábrica e Museu da Cerveja de Coimbra. A entrada é gratuita.Dos vinhos do Dão, da Beira Interior e da Sicó, aos queijos da Serra e de Castelo Branco, dos enchidos tradicionais da Guarda ao mel da Beira Baixa, passando pela cerveja de Coimbra, doces conventuais, compotas, e licores, muitos são os produtos que podem ser degustados na iniciativa que junta produtores dos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, num evento dedicado à "gula", e que irá decorrer nos dias 25 e 26 de novembro, na PRAXIS – Fábrica e Museu da Cerveja de Coimbra.Além de promover e fortalecer a identidade da região, através da divulgação dos seus produtos de qualidade, este é um evento para toda a família, e que pretende dar as boas-vindas à época natalícia com degustações, animação e atividades infantis.Esta diversidade gastronómica do Centro presente num só espaço será também uma oportunidade para adquirir os primeiros presentes de Natal e contribuir para a economia regional.O programa do evento inicia com um almoço de "networking" para produtores e convidados (entre eles, os autarcas dos 100 municípios da região Centro, algumas entidades e personalidades governamentais, influenciadores digitais e empresários da região), onde poderão estabelecer contactos e efetuar parcerias de negócio.A inauguração está agendada para as 14h00, com a atuação de Fado ao Centro, seguindo-se o momento do "Pitch" dos produtores regionais, e a visita aos stands expositores.Além de provas e degustações transversais a todo o evento, pelas 17h30, será lançada a nova cerveja sazonal da PRAXIS – a "Christmas Beer" – acompanhada pela atuação da QUANTUNNA – Tuna Mista da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra.No domingo, dia 26, as portas abrem com as atividades "ON Kids": dois workshops temáticos dedicados ao público infantil e que abordam questões ambientais como a importância das abelhas e a necessidade de reflorestação da região. Às 10h00, tem início o Workshop "BEE (ON) CENTRO: "e se as abelhas desaparecerem?", orientado pelo Dr. Henrique Pereira do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, e às 11h00, o Eng.º Rolando Martins da Erikae vai ensinar como plantar um "sobreirinho". Ambas as atividades são limitadas à participação de 15 crianças e carecem de inscrição prévia (email geral@on-centro.pt).Às 10h30, o conceituado Chef Flávio Silva, em colaboração com a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, irá criar deliciosas combinações de chocolate com mel, flor de sal, queijo, e outros produtos, no Showcooking "Chocolate com Sabores Regionais".Durante a tarde, haverá mais um momento de animação proporcionado pela Tuna da Escola Superior Agrária de Coimbra, e ainda provas comentadas de vinhos e cerveja (inscrição obrigatória por email: geral@on-centro.pt).A organização do evento está a cargo da Rede ON Centro©, e marca a apresentação oficial desta rede de divulgação e valorização territorial da região Centro. Para além da presença digital em website, redes sociais (Facebook e Instagram), e Newsletter, a "rede" pretende implantar-se no terreno dos distritos da região Centro, com vários "encontros" temáticos e que permitam a criação de sinergias e dinâmicas entre os diversos agentes.Foi precisamente através da estreita colaboração entre várias empresas e entidades que o evento surgiu, entre elas, PRAXIS – Cervejas de Coimbra, Museu Nacional de Machado de Castro, Sapientia Boutique Hotel, Sopro Festivo – Recursos Humanos, WYSIWYG Portugal, 3LM – Publicidade e Imagem, Fado ao Centro, e ainda, Rita Montezuma Photography.Informações:Evento:Encontros ON Centro: Feira da GulaData:25 e 26 de novembro 2017Local:PRAXIS – Fábrica e Museu da Cerveja de CoimbraR. António Augusto Gonçalves, Lote 28/29, Santa Clara3040-375 COIMBRAGPS: 40° 11' 40.97'' N -8° 25' 57.55'' WPrograma:Disponível em www.on-centro.pt