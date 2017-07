note! e ZU abrem novas lojas em lisboa

Até ao dia 16 de julho os clientes podem aproveitar as ofertas

10.07.17

No próximo dia 11 de Julho, a note! e ZU, marcas de retalho especializado da Sonae MC,abrem novos espaços, na mediática Rua Morais Soares, em Lisboa.A nova loja note! em Lisboa é um espaço com uma área de cerca de 100 m2 que reúnepresentes, livraria, papelaria e diversos serviços como centro de cópias, reserva de manuaisescolares e futuramente CTT. Esta é já a 35º loja note!.Esta nova loja reflete a aposta no novo conceito de presentes com uma oferta de papelaria ede livraria.Até ao dia 16 de julho os clientes podem aproveitar as ofertas preparadas para eles, 10%desconto em Cartão Continente em toda a loja e, ainda, o Mercado do Livro até 31 de julhocom mais de 1000 livros com descontos até 50%.Nos 80 m2 da ZU, os donos vão encontrar, num único espaço, tudo o que precisam para osseus amigos de quatro patas, e não só, desde alimentação seca, húmida, natural e dietasveterinárias e ainda acessórios, brinquedos e serviços de treinos e estética animal. Paracelebrar esta abertura, os clientes vão poder usufruir, até dia 31 de julho, de 10% desconto emCartão Continente em toda a loja e, ainda, 20% desconto em Cartão Continente em todos osbanhos e tosquias. Esta é já a 7ª loja ZU, em Portugal.As lojas do número 116B e 116A da Morais Soares vão estar abertas:note!: de segunda a sábado das 8h às 20h.ZU: de segunda a sábado das 9h às 20h e domingo das 10h às 19h.Sobre a note!A note! foi considerada a primeira cadeia de retalho especializado em Portugal a reunir num só espaço presentes, livraria e papelaria. As suas lojas disponibilizam uma vasta gama de presentes, papelaria, livros escolares, artigos de pintura, manualidades, publicações, mochilas e acessórios, bem como todo tipo de livros, entre os quais os principais best sellers. Na note! é possível reservar livros e revistas, tirar fotocópias, imprimir em grandes formatos e ainda encadernar, além de outros serviços e ofertas específicos de cada loja, Jogos Santa Casa, CTT, entre outros.Sobre a ZUA ZU é a marca de retalho especializado da Sonae MC dedicada ao bem-estar e cuidados de saúde de animais de estimação. A marca ZU pretende liderar o mercado especializado de cães e gatos em Portugal, através de um serviço profissional e personalizado, para que os animais de estimação dos clientes tenham os melhores cuidados e se sintam em casa.