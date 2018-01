Nova proteção contra ácaros de Varroa

PolyVar - A nova solução da Bayer para a gestão sustentável da Varroa.

Uma das principais causas de perdas de colónias de abelhas no final do verão e outono é a Varroa. A Bayer tem agora um produto inovador para combater o ácaro de Varroa: o PolyVar que acaba de ser lançado em Portugal.



Todos os anos, numerosas colónias de abelhas são vítimas dos ácaros da Varroa (Varroa destructor). Tendo chegado ao mundo ocidental vindos da Ásia, estes ácaros são considerados a maior ameaça para as abelhas ocidentais, Apis mellifera. Estes ácaros alimentam-se da hemolinfa dos seus hospedeiros, transmitem vírus e reproduzem-se fortemente no interior das colmeias, causando a sua morte caso não seja tomada nenhuma medida efetiva. Não é raro serem encontrados vários milhares de ácaros numa única colmeia.



Apesar da variedade de substâncias e métodos aplicados nos tratamentos contra estes ácaros, as perdas de colónias permanecem elevadas, já que, a longo prazo, nenhuma dessas ferramentas funciona como uma solução completa. As condições climatéricas desfavoráveis, o desenvolvimento de resistências às substâncias ativas devido à repetida utilização ao longo dos anos e as más práticas apícolas que muitas vezes convivem lado a lado com as boas práticas de alguns apicultores, são alguns dos factores que podem influenciar o sucesso neste combate. Assim, os apicultores têm que monitorizar de perto as suas colmeias, de uma forma sistemática, para detetar uma possível infestação por ácaros de Varroa adaptando a sua estratégia de tratamento à situação que encontra. Este processo é denominado pelos investigadores como "gestão integrada da Varroa".



Cientistas da Bayer e investigadores apícolas da Universidade de Halle, na Alemanha, desenvolveram elemento chave na gestão integrada da Varroa: a Varroa gate, conceito presente no PolyVar, é uma tira plástica que contém uma substância ativa e que é colocada à entrada da colmeia, como que se tratasse de um portão, para que todas as abelhas tenham que passar através de um dos seus orifícios ao entrar ou sair da colmeia.



Assim, podemos resumir o conceito PolyVar em:

