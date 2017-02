Sobre uma cobertura de chocolate rosa colocamos um crumble de pistachio, suspiros, malagueta cristalizada, frutos vermelhos e bolachas de gengibre em forma de coração. O recheio é do nosso refrescante chantilly. O amor anda no ar…



E, para corações apaixonados… preparamos uma embalagem especial, em que o éclair vai acompanhado de morangos cobertos de chocolate e de uma tacinha com chantilly para degustação a dois…



Encomende agora para o Dia dos Namorados!

Disponível de 7 a 14 de Fevereiro.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito